Райкконен: Мы всё ещё выясняем причины поломки крыла

Весьма неважный результат Кими Райкконена на британском этапе чемпионате в прошлый уик-энд связан не только с тем, на его Alfa Romeo было повреждено переднее крыло, но и ошибочными действиями швейцарской команды.

Когда после аварии Даниила Квята на трассу выехал автомобиль безопасности, гоночный инженер Райкконена позвал его в боксы, но следом финн получил прямо противоположную инструкцию – оставаться на трассе, хотя уже находился на въезде на пит-лейн. На пресс-конференции FIA его попросили объяснить, что же произошло, и в чём причина поломки крыла.

Кими Райкконен: «Понятно, что эти два эпизода никак не связаны друг с другом. Когда меня позвали в боксы, на трассе был автомобиль безопасности, а решение оставаться на трассе было принято слишком поздно, когда я уже въезжал на пит-лейн, и в этот момент уже ничего нельзя было предпринять.

Что произошло с передним крылом, мы до сих пор точно не знаем. Понятно, что оно сломалось, но мы всё ещё выясняем причины этого и всё проверяем, чтобы подобные проблемы не повторялись. Впрочем, поломка крыла всё равно никак не повлияла на результат, очков мы бы всё равно не заработали.

Перед гонкой я думал, что на этот раз нас будет возможность побороться за места в первой десятке, но после замены резины мы просто не могли ехать в том же темпе, что и соперники.

То, что я говорил на прошлой неделе, остаётся актуальным и сейчас: чтобы в полной мере использовать потенциал машины, мы должны лучше понимать её особенности. Я по-прежнему убеждён, что машина достаточно быстрая, чтобы зарабатывать очки. Но для этого всё нужно делать правильно».