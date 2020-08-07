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Автоспорт

Элбон: Как я могу ждать обгона три круга?

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На пресс-конференции FIA перед пятым этапом чемпионата Александер Элбон говорил о своем подходе к обгонам и о сравнении с Максом Ферстаппеном.

Александер Элбон: «Для меня Формула 1 всегда была главной целью. В возрасте 5-6 лет я приехал в Сильверстоун, смотрел гонку, в которой участвовал Михаэль Шумахер, и был буквально очарован скоростью и звуком машин. С тех пор я мечтал о Формуле 1, и сейчас мне порой странно ловить себя на мысли, что вот он я – выступаю в чемпионате, мне выпала возможность управлять машиной Формулы 1! Это особенное чувство.

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Насколько сильно была повреждена машина после столкновения с Кевином Магнуссеном в предыдущей гонке? Собственно, там пострадало только днище и то не от контакта, а от проколотой шины, с которой я долго ехал до боксов. Не думаю, что тот инцидент как-то скажется на моем подходе к гонкам. У меня уже была ситуация с Льюисом, которую признали гоночным инцидентом, нечто подобное было и в ситуации с Кевином. Магнуссен сам допустил ошибку и дал возможность для атаки. По-моему, оба инцидента чисто гоночные, а на моем пилотаже они никак не скажутся.

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Больше терпения? Знаете, мы сражаемся за очки, пытаемся прорваться через пелотон – как я могу ждать атаки еще три круга, если знаю, что могу обогнать прямо сейчас? Я пытался, не получилось, но если бы ситуация повторилась, поступил бы точно так же.

Сложно ли мне выступать с таким напарником, как Макс? Знаете, гонщики в Формуле 1 сосредоточены на своих результатах, а не на чужих. Я думаю лишь о том, какого поведения жду от машины, и в чем должен добиться прогресса. Конечно, меня сравнивают с Максом, это логично, он мой напарник, но прогрессировать я стараюсь относительно себя самого.

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Двухдневный уик-энд в Имоле? Мне кажется, было бы правильнее провести двухдневный уик-энд в рамках сдвоенных этапов на одной и той же трассе. Владельцы чемпионата могли бы проверить формат уже здесь, в Сильверстоуне, а на этап в Имоле отвести три дня».

Источник:www.f1news.ru
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