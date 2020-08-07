Ф3: Сарджент завоевал второй поул подряд в Сильверстоуне

Победой Логана Сарджента завершилась квалификация Формулы 3 в Сильверстоуне в рамках пятого этапа сезона. Для гонщика Prema этот поул стал вторым подряд – на прошлой неделе американец тоже завоевал первое место на старте субботней гонки.
Гонщики спокойно начали квалификацию, грея шины на протяжении двух кругов. Первым время показал Александр Смоляр, но его результат сразу же превзошли несколько гонщиков во главе с Джеком Дуэном. Результат Себастьяна Фернандеса был удалён за нарушение границ трассы в девятом повороте.
Через десять минут после начала сессии протокол возглавлял Сарджент с результатом 1:46.105 с, опередив на 0,069 секунды лидера чемпионата Оскара Пиастри. Сначала Хьюз, а затем Пиастри превзошли результат Логана, но гонщик Prema ответил, вернув себе лидерство. По итогам первой попытки результат Сарджента, 1:45.671 секунды, остался лучшим.
Едва не завершилась досрочно квалификация для Оскара Пиастри. Гонщик Prema остановил машину на въезде на пит-лейн, но механики подтолкнули машину австралийца, и он смог своим ходом доехать до механиков Prema.
На вторую серию быстрых кругов гонщики выехали за десять минут до конца квалификации. Александр Смоляр успел показать пятое время, после чего сессия была остановлена красными флагами. Причиной стал Оскар Пиастри – австралиец покинул боксы, но проехал всего несколько поворотов и остановился на трассе.
Эвакуация машины заняла несколько минут, после чего квалификация продолжилась – у гонщиков оставалось четыре минуты, чтобы попробовать прибавить. Энцо Фиттипальди показал третье время, но его превзошли Вести, Вискаал, Пуршер, Дуэн. Несколько секунд на поуле продержался Хьюз, но сначала Логан Сарджент отодвинул Джейка на второе место, а затем Лиам Лоусон – на третье.
Александр Смоляр квалифицировался семнадцатым, а Оскар Пиастри откатился на одиннадцатую строчку.
Пилот
Команда
Время
Разница
Круги
1. Л.Сарджент
Prema Racing
1’45.063
–
10
2. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1’45.297
0.234
11
3. Д.Хьюз
HWA Racelab
1’45.407
0.344
10
4. Ф.Вести
Prema Racing
1’45.584
0.521
10
5. Б.Виискал
MP Motorsport
1’45.597
0.534
10
6. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1’45.630
0.567
11
7. Д.Дуэн
HWA Racelab
1’45.636
0.573
10
8. Д.Бекман
Trident
1’45.678
0.615
10
9. Б.Барникоат
Carlin Buzz Racing
1’45.765
0.702
10
10. Л.Цендели
Trident
1’45.859
0.796
10
11. О.Пиастри
Prema Racing
1’45.877
0.814
6
12. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1’45.893
0.830
10
13. Э.Фиттипальди
HWA Racelab
1’45.953
0.890
12
14. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1’45.972
0.909
10
15. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1’46.029
0.966
10
16. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1’46.029
0.966
11
17. А.Смоляр
ART Grand Prix
1’46.035
0.972
13
18. А.Перони
Campos Racing
1’46.084
1.021
10
19. С.Фернандес
ART Grand Prix
1’46.197
1.134
12
20. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1’46.221
1.158
10
21. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1’46.279
1.216
10
22. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1’46.391
1.328
10
23. О.Колдуэлл
Trident
1’46.429
1.366
10
24. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1’46.559
1.496
11
25. Р.Станек
Charouz Racing System
1’46.620
1.557
10
26. И.Фрага
Charouz Racing System
1’46.687
1.624
10
27. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1’46.711
1.648
10
28. Л.Дюннер
MP Motorsport
1’47.138
2.075
10
29. С.Флёрш
Campos Racing
1’47.242
2.179
7
30. А.Деледда
Campos Racing
1’47.860
2.797
10