Ф3: Сарджент завоевал второй поул подряд в Сильверстоуне

Победой Логана Сарджента завершилась квалификация Формулы 3 в Сильверстоуне в рамках пятого этапа сезона. Для гонщика Prema этот поул стал вторым подряд – на прошлой неделе американец тоже завоевал первое место на старте субботней гонки.

Гонщики спокойно начали квалификацию, грея шины на протяжении двух кругов. Первым время показал Александр Смоляр, но его результат сразу же превзошли несколько гонщиков во главе с Джеком Дуэном. Результат Себастьяна Фернандеса был удалён за нарушение границ трассы в девятом повороте.

Через десять минут после начала сессии протокол возглавлял Сарджент с результатом 1:46.105 с, опередив на 0,069 секунды лидера чемпионата Оскара Пиастри. Сначала Хьюз, а затем Пиастри превзошли результат Логана, но гонщик Prema ответил, вернув себе лидерство. По итогам первой попытки результат Сарджента, 1:45.671 секунды, остался лучшим.

Едва не завершилась досрочно квалификация для Оскара Пиастри. Гонщик Prema остановил машину на въезде на пит-лейн, но механики подтолкнули машину австралийца, и он смог своим ходом доехать до механиков Prema.

На вторую серию быстрых кругов гонщики выехали за десять минут до конца квалификации. Александр Смоляр успел показать пятое время, после чего сессия была остановлена красными флагами. Причиной стал Оскар Пиастри – австралиец покинул боксы, но проехал всего несколько поворотов и остановился на трассе.

Эвакуация машины заняла несколько минут, после чего квалификация продолжилась – у гонщиков оставалось четыре минуты, чтобы попробовать прибавить. Энцо Фиттипальди показал третье время, но его превзошли Вести, Вискаал, Пуршер, Дуэн. Несколько секунд на поуле продержался Хьюз, но сначала Логан Сарджент отодвинул Джейка на второе место, а затем Лиам Лоусон – на третье.

Александр Смоляр квалифицировался семнадцатым, а Оскар Пиастри откатился на одиннадцатую строчку.

Пилот

Команда

Время

Разница

Круги

1. Л.Сарджент

Prema Racing

1’45.063

–

10

2. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

1’45.297

0.234

11

3. Д.Хьюз

HWA Racelab

1’45.407

0.344

10

4. Ф.Вести

Prema Racing

1’45.584

0.521

10

5. Б.Виискал

MP Motorsport

1’45.597

0.534

10

6. Т.Пуршер

ART Grand Prix

1’45.630

0.567

11

7. Д.Дуэн

HWA Racelab

1’45.636

0.573

10

8. Д.Бекман

Trident

1’45.678

0.615

10

9. Б.Барникоат

Carlin Buzz Racing

1’45.765

0.702

10

10. Л.Цендели

Trident

1’45.859

0.796

10

11. О.Пиастри

Prema Racing

1’45.877

0.814

6

12. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

1’45.893

0.830

10

13. Э.Фиттипальди

HWA Racelab

1’45.953

0.890

12

14. М.Наннини

Jenzer Motorsport

1’45.972

0.909

10

15. К.Дас

Carlin Buzz Racing

1’46.029

0.966

10

16. М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

1’46.029

0.966

11

17. А.Смоляр

ART Grand Prix

1’46.035

0.972

13

18. А.Перони

Campos Racing

1’46.084

1.021

10

19. С.Фернандес

ART Grand Prix

1’46.197

1.134

12

20. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

1’46.221

1.158

10

21. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

1’46.279

1.216

10

22. Д.Шумахер

Charouz Racing System

1’46.391

1.328

10

23. О.Колдуэлл

Trident

1’46.429

1.366

10

24. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

1’46.559

1.496

11

25. Р.Станек

Charouz Racing System

1’46.620

1.557

10

26. И.Фрага

Charouz Racing System

1’46.687

1.624

10

27. Р.Ферсхор

MP Motorsport

1’46.711

1.648

10

28. Л.Дюннер

MP Motorsport

1’47.138

2.075

10

29. С.Флёрш

Campos Racing

1’47.242

2.179

7

30. А.Деледда

Campos Racing

1’47.860

2.797

10