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Автоспорт

Хюлкенберг вновь выступит за Racing Point

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В Racing Point подтвердили – результат свежего анализа на Covid-19 у Серхио Переса оказался положительным, уик-энд c командой вновь проведёт Нико Хюлкенберг…

Нико Хюлкенберг: «Я взволнован тем, что снова буду работать с командой в Сильверстоуне. В прошлый уик-энд мне пришлось быстро учиться – я давно не работал с этой командой, а эту машину пилотировал впервые. Но за эту неделю я смог оценить потенциал RP20 и готов применить этот опыт на практике.

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Мы будем гоняться на той же трассе, что несколько облегчает ситуацию, команда сделала всё возможное, чтобы я освоился. Думаю, в этот уик-энд я смогу заработать очки – такой и будет моя цель. Кроме того, я желаю Серхио скорейшего выздоровления»

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «В прошлый уик-энд Нико отлично справился, буквально в последний момент мы пригласили его приехать к нам в Сильверстоун, и своими действиями он доказал правоту нашего выбора.

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Было очень жаль, когда он не смог стартовать в гонке в прошлый уик-энд, но вся напряженная работа поможет нам на этой неделе.

Мы скучаем по Серхио, желаем ему всего хорошего и с нетерпением ждем возвращения в команду в ближайшем будущем».

Источник:www.f1news.ru
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