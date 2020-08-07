Пятница, 7 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортНико Хюлкенберг: Я чувствую себя увереннее
Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Я чувствую себя увереннее

AdminНет комментариев
Добавлено

В пятницу результаты гонщиков Racing Point были очень близки, завтра в команде рассчитывают побороться в финале квалификации…

Лэнс Стролл (5-й): «Позитивный день, результаты были очень плотными. Мы проехали уже очень большую дистанцию в Сильверстоуне, что позволило закрыть все слабые стороны. Теперь нужно добиться максимума от машины. Завтра мы сделаем всё, чтобы оптимально подготовить её к квалификации.

В этот уик-энд в Pirelli привезли более мягкие шины, что стало непростой задачей для всех – одним из ключевых факторов гонки станет деградация шин. Завтрашняя тренировка очень важна – нужно завершить настройку машины. В воскресенье я жду захватывающую гонку».

Читайте также:  Кубица: Машина вела себя лучше, чем когда-либо

Нико Хюлкенберг (6-й): «Опыт работы с машиной в прошлый уик-энд, подготовка на симуляторе – сейчас я чувствую себя увереннее. Я уже знаю, как работает команда, быстрее нахожу нужный темп. Сегодня всё было похоже на обычную работу по пятницам, я гораздо быстрее обрёл нужную скорость, что очень позитивно.

Я доволен сегодняшним днем, мы попробовали кое-что изменить в настройках, что здорово мне помогло. Потом мы отработали намеченную программу, создав хорошую основу для уик-энда.

Читайте также:  Ф3: Макс Фьютрелл стал гонщиком ART

На шинах Medium можно было проехать быстрее – мой круг не был идеальным, я немного потерял в последнем повороте, но в целом – вполне позитивная пятница».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
За неделю коронавирус выявлен только у Переса

Ф3: Сарджент завоевал второй поул подряд в Сильверстоуне

В FIA удовлетворили протест Renault

Хюлкенберг вновь выступит за Racing Point

В Pirelli расследовали разрушение шины у Квята

Закрыть