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Автоспорт

В FIA удовлетворили протест Renault

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Рассмотрев протест Renault по поводу конструкции воздуховодов тормозов на машинах Racing Point, стюарды FIA приняли решение его удовлетворить. Машины Racing Point признаны несоответствующими регламенту в день первой подачи протеста – в дни Гран При Штирии.

За нарушения во время Гран При Штирии команда потеряет 15 очков в Кубке конструкторов – по 7,5 очков на машину, и дважды наказана штрафом в 200 тысяч евро.

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За этапы в Венгрии и Великобритании, где тоже был подан протест, Racing Point получит только предупреждение. Дальнейшие санкции не определены. У команд есть право подать апелляцию, чем они наверняка воспользуются.

Источник:www.f1news.ru
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