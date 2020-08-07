В FIA удовлетворили протест Renault

Рассмотрев протест Renault по поводу конструкции воздуховодов тормозов на машинах Racing Point, стюарды FIA приняли решение его удовлетворить. Машины Racing Point признаны несоответствующими регламенту в день первой подачи протеста – в дни Гран При Штирии.

За нарушения во время Гран При Штирии команда потеряет 15 очков в Кубке конструкторов – по 7,5 очков на машину, и дважды наказана штрафом в 200 тысяч евро.

За этапы в Венгрии и Великобритании, где тоже был подан протест, Racing Point получит только предупреждение. Дальнейшие санкции не определены. У команд есть право подать апелляцию, чем они наверняка воспользуются.