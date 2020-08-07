За неделю коронавирус выявлен только у Переса

В FIA продолжают информировать о ходе проведения тестов на коронавирус в Формуле 1.

В период с пятницы 31 июля по четверг 6 августа были проведены 5127 тестов на Covid-19 среди гонщиков, сотрудников команд, FOM и другого персонала – тесты дали положительный результат только у Серхио Переса. Как и неделю назад, в этот уик-энд мексиканского гонщика за рулём Racing Point заменил Нико Хюлкенберг.

FIA и Формула 1 не будут предоставлять никаких сведений о командах или отдельных лицах, результаты тестов будут публиковаться каждые 7 дней.