Сафнауэр: Зак Браун не знает правила Формулы 1

Сразу три команды собираются подать апелляцию на решение стюардов, оштрафовавших Racing Point за копирование воздуховодов тормозов у Mercedes, но разрешивших их дальнейшее использование.

Racefans цитирует руководителя Racing Point Отмара Сафнауэра, недовольного высказываниями босса McLaren Group Зака Брауна, который на пятничной пресс-конференции публично критиковал соперников, заявив, что детали другой машины нельзя скопировать просто по фотографиям.

Отмар Сафнауэр: «Зак ​​Браун считает это чушью потому, что он не инженер. Он понятия не имеет, о чем говорит. Я удивлен тем, что он не знает правила Формулы 1. Мне кажется, что об исторических гонках он знает больше, чем о Формуле 1.

В этом году воздуховоды тормозов перешли из списка деталей, разрешенных для покупки у других команд, в специальный перечень, определяющий команду как конструктора. У нас никогда не было таких отношений с другой командой, как у Haas F1 с Ferrari или у Toro Rosso с Red Bull. Они всегда использовали чужие конструкции воздуховодов. Не думаю, что в Haas F1 когда либо использовали воздуховоды, разработанные не в Ferrari. Они никогда сами не разрабатывали систему охлаждения тормозов, а мы это делали всегда.

Мы начали процесс легального получения данных о конструкции воздуховодов у Mercedes в 2018 году, задолго то того, как они попали в стоп-лист. А теперь они говорят, что мы нарушаем правила, используя информацию от Mercedes, полученную на совершенно законных основаниях. Это просто смешно.

Посмотрите на Haas и Toro Rosso, которые всегда получали не только данные, но и готовые конструкции. При этом почему-то они в порядке, а мы нет. Я разочарован».