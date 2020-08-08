В McLaren и Renault тоже готовят апелляцию

Сначала в Ferrari заявили о намерении подать апелляцию на решение стюардов по протесту Renault в адрес машин Racing Point, а позже подготовку апелляции подтвердили в McLaren и Renault. Ожидается, что к ним присоединятся ещё несколько команд.

У команд есть 96 часов, чтобы подтвердить подачу апелляции, сформулировав иск для Международного апелляционного суда FIA.

Поводом для апелляции, видимо, станет не само решение, а несогласие с тем, что после штрафа машины Racing Point продолжат выступать в чемпионате мира с узлами, которые, как уже доказано, не были разработаны ими самостоятельно.