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Автоспорт

В McLaren и Renault тоже готовят апелляцию

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Сначала в Ferrari заявили о намерении подать апелляцию на решение стюардов по протесту Renault в адрес машин Racing Point, а позже подготовку апелляции подтвердили в McLaren и Renault. Ожидается, что к ним присоединятся ещё несколько команд.

У команд есть 96 часов, чтобы подтвердить подачу апелляции, сформулировав иск для Международного апелляционного суда FIA.

Поводом для апелляции, видимо, станет не само решение, а несогласие с тем, что после штрафа машины Racing Point продолжат выступать в чемпионате мира с узлами, которые, как уже доказано, не были разработаны ими самостоятельно.

Источник:www.f1news.ru
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