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Автоспорт

За манёвры в зоне торможения будут наказывать строже

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После Гран При Великобритании директор гонок FIA Майкл Маси пообещал, что на следующем брифинге пилотов будет обсуждаться тема некорректных действий при защите позиции. К ней пришлось в очередной раз вернуться, поскольку в прошлое воскресенье Роман Грожан смещался на торможении, обороняясь от атак Карлоса Сайнса, за что ему было вынесено официальное предупреждение.

В пятницу перед второй гонкой в Сильверстоуне такой разговор действительно состоялся, и Сайнс доволен его итогами.

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«Я вполне доволен итогами состоявшегося обсуждения, – прокомментировал испанский гонщик McLaren. – Думаю, все признали, что подобные ситуации – вероятно, одни из самых опасных, какие только могут быть в гонках.

Они могут привести к самым серьёзным авариям из-за очень высоких скоростей сближения, ведь при активированной DRS тот, кто сзади, едет на 30 км/ч быстрее, чем машина, которая находится впереди. Мы всё это обсудили, и Майкл Маси занял очень правильную позицию: видимо, в дальнейшем за подобные ситуации будут наказывать более строго. Полагаю, все с ним согласились.

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К тому же есть своего рода джентльменское соглашение между всеми 20-ю гонщиками, поскольку все понимают, что при подобных манёврах тот, кто едет впереди, подвергает очень высокому риску и себя, и того, кто его догоняет.

Каждая подобная ситуация будет рассматриваться отдельно, но думаю, что стюарды будут применять единый подход, и в соответствии с новыми договорённостями Грожан за такие действия получил бы более серьёзное наказание».

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После Гран При Великобритании Роман Грожан, в частности, заявил, что готов отказаться от применения подобной тактики, если будет дано официальное разъяснение, и она будет признана недопустимой.

Источник:www.f1news.ru
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