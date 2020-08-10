Европейские СМИ о прошедшей гонке…

Итальянская пресса критикует Феттеля и рада за Леклера, все остальные радуются победе Макса Ферстаппена…

El Mundo Deportivo, Испания: «Очередная катастрофа Феттеля. Немцу никак не удаётся преодолеть этот кризис».

Corriere dello Sport, Италия: «Отличное выступление Леклера – и вновь на фоне неудачи Феттеля. Четырехкратный чемпион мира критикует машину и стратегию Ferrari».

El Mundo Deportivo, Испания: «Ферстаппен сделал невозможное возможным, обыграв Mercedes. Если кто и мог это сделать, то только Макс. Ещё одна неудача Феттеля, который никак не может преодолеть свои проблемы».

As, Испания: «Ферстаппен сильнее всех. Необычная стратегия Red Bull позволила Максу опередить сильнейших – и он финишировал впереди двух гонщиков Mercedes».

The Guardian, Великобритания: «Талант Ферстаппена обеспечит Формуле 1 светлое будущее, его победа в Гран При 70-летия стала символом своего времени. Он продемонстрировал мастерство, уверенность и умение реализовать стратегию».

Gazzetta dello Sport, Италия: «Вместо того, чтобы признать свои ошибки, Феттель критикует машину и стратегию».



The Telegraph, Великобритания: «Это был не тот день рождения, которого Формула 1 ждала семьдесят лет, но Макс Ферстаппен вдохнул в юбилей немного жизни!»

Daily Mail, Великобритания: «Чтобы выиграть у Льюиса Хэмилтона, должно произойти что-то особенное. Макс Ферстаппен зацепился за свой шанс и на 100% его использовал».

Tuttosport, Италия: «Леклер научился работать с резиной и выжимает максимум из своей Ferrari. Но настоящий герой – Ферстаппен, который ставит перед собой и реализует совершенно невозможные цели».

Corriere della Sera, Италия: «Ферстаппен оживил Формулу 1. Он побеждает на машине, которая явно уступает Mercedes. Леклер способен зарабатывать очки даже в самой сложной ситуации. Это луч надежды для Ferrari».