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Автоспорт

Формула E: Том Блоквист заменит Каладо в Jaguar

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До конца сезона в Формуле Е осталось провести две гонки, которые пройдут в Берлине 12 и 13 августа. Сегодня команда Jaguar объявила о замене в составе – вместо Джеймса Каладо за руль в финальных гонках сядет Том Бломквист. В эти даты Каладо будет выступать на бельгийском этапе серии WEC в Спа.

Том Блоквист: «Я очень рад, что сяду за руль в двух последних гонках сезона. Заезды пройдут на новой конфигурации трассы, поэтому у всех есть возможности. С нетерпением жду возвращения в Формулу Е и хочу сделать максимум возможного для команды».

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Том Бломквист уже выступал в Формуле Е в сезоне 2017-2018 годов за команду Andretti. Его лучшим результатом стало восьмое место в Марракеше.

Источник:www.f1news.ru
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