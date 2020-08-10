Формула E: Том Блоквист заменит Каладо в Jaguar

До конца сезона в Формуле Е осталось провести две гонки, которые пройдут в Берлине 12 и 13 августа. Сегодня команда Jaguar объявила о замене в составе – вместо Джеймса Каладо за руль в финальных гонках сядет Том Бломквист. В эти даты Каладо будет выступать на бельгийском этапе серии WEC в Спа.

Том Блоквист: «Я очень рад, что сяду за руль в двух последних гонках сезона. Заезды пройдут на новой конфигурации трассы, поэтому у всех есть возможности. С нетерпением жду возвращения в Формулу Е и хочу сделать максимум возможного для команды».

Том Бломквист уже выступал в Формуле Е в сезоне 2017-2018 годов за команду Andretti. Его лучшим результатом стало восьмое место в Марракеше.