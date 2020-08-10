Гран При 70-летия: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При 70-летия…

Квалификация

Выиграв квалификацию в Сильверстоуне, Валттери Боттас завоевал второй поул в сезоне, второй на британской трассе и 13-й в карьере, сравнявшись по этому показателю с Марком Уэббером, Хуаном-Пабло Монтойей, Жаком Вильнёвом, Жаки Иксом, Джеком Брэбэмом и Грэмом Хиллом.

Поул Валттери в Сильверстоуне стал для Mercedes девятым подряд на одной трассе – это новый рекорд для команд. Поул Валттери – 199-й для моторов Mercedes в Формуле 1.

Льюис Хэмилтон показал второе время – в Mercedes в 69-й раз в истории заняли весь первый ряд стартового поля.

Третье место Нико Хюлкенберга, который в этот уик-энд заменяет Серхио Переса – его лучший результат с Австрии’16, когда он тоже квалифицировался третьим в составе той же команды, которая тогда называлась Force India.

Пятое место Даниэля Риккардо – повторение лучшего результата Renault в этом сезоне. Его напарник Эстебан Окон квалифицировался на той же позиции в Гран При Штирии.

Квалифицировавшись седьмым, Пьер Гасли повторил свой лучший результат в сезоне. Третий раз в этом году он вышел в финал квалификации.

Лучшим результатом Ferrari стало восьмое место Шарля Леклера – это худший для Скудерии результат в Сильверстоуне с 2014 года.

Квалифицировавшись 13-м Карлос Сайнс впервые в сезоне не прошёл в финал квалификации.

Квалифицировавшись 14-м Роман Грожан добился лучшего результата в сезоне.

Квалифицировавшись 15-м, Джордж Расселл в четвёртом Гран При подряд вывел Williams во вторую часть квалификации.

Только в трёх командах по итогам пяти квалификаций «круглый счёт» 5:0 – у Гасли и Квята в AlphaTauri, у Ферстаппена и Элбона в Red Bull Racing, у Расселла и Латифи в Williams.

Гонка

Выиграв Гран При 70-летия, Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне и девятую в карьере, сравнявшись по этому показателю с Марком Уэббером.

Победа Ферстаппена – первая для Red Bull Racing в Сильверстоуне с 2012 года, когда выиграл Марк Уэббер, и первая для моторов Honda с 1989 года, когда Ален Прост финишировал первым на британской трассе за рулём McLaren.

Финишировав вторым, Льюис Хэмилтон в 155-й раз за карьеру поднялся на подиум, повторив рекорд Михаэля Шумахера.

Опередив Валттери Боттаса на последних кругах, Льюис продлил успешную серию – с 2014 года, когда Формула 1 перешла на гибридные турбомоторы, он ни разу не проигрывал в Сильверстоуне напарнику по команде.

В Гран При 70-летия Хэмилтон был классифицирован в 38-й гонке подряд. До повторения абсолютного рекорда Ника Хайдфельда (41 гонка подряд) осталось ещё три этапа.

Шарль Леклер закончил гонку четвёртым, заработав 12 очков для команды, что позволило Ferrari опередить McLaren в Кубке конструкторов, вернувшись на третье место.

Лэнс Стролл закончил гонку шестым, заработав очки в четвёртой гонке подряд – это лучшее достижение в карьере канадца. В пяти прошедших Гран При Стролл уже заработал больше очков, чем за весь прошлый сезон.

Нико Хюлкенберг закончил гонку седьмым, продолжив успешную серию – он финишировал в Сильверстоуне в восьмёрке лучших в шести последних гонках, в которых стартовал.

Финишировав девятым, Ландо Норрис продлил успешную серию McLaren – команда заработала очки во всех прошедших гонках этого сезона.

Кевин Магнуссен не смог финишировать в последних трёх гонках в Сильверстоуне.

Кими Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству пройденных кругов в гонках – теперь у финна 16845 кругов против 16825 у Шумахера.

Гонщик

Кругов в гонках

1. К.Райкконен

16845

2. М.Шумахер

16825

3. Ф.Алонсо

16778

4. Р.Баррикелло

16631

5. Д.Баттон

16271

6. Ф.Масса

14852

7. Л.Хэмилтон

14532

8. С.Феттель

13393

9. Д.Култхард

12394

10. Я.Трулли

12368