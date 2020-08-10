Календарь на сезон 2021 года включает 22 гонки

Календарь сезона Формулы 1 2020 года должен был включать двадцать два этапа и стать самым продолжительным в истории, но пандемия коронавируса вынудила организаторов чемпионата скорректировать планы. Но сейчас активно идёт работа над календарём на следующий сезон, и в Liberty Media вновь рассчитывают провести двадцать две гонки.

«Мы планируем, что календарь сезона 2021 года будет выглядеть практически так же, как выглядел календарь сезона 2020-го в начале этого года, – рассказал в понедельник исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри. – Разумеется, мы не считаем, что лучше остальных знаем, как будет развиваться ситуация с вирусом. Посмотрим, что будет через пять месяцев, но у нас есть семимесячный запас до начала нового сезона.

Вероятно, календарь будет состоять из двадцати двух этапов, а сезон начнётся и завершится примерно в те же даты, что и в прошлые годы. Не исключено, что в начале сезона гонок будет меньше, а вторая половина сезона получится более насыщенной. Это даст нам больше гибкости в случае необходимости, но я бы не называл это кардинальной перестройкой календаря, скорее – корректировкой.

Мы пока не объявили календарь на 2021-й, поскольку сейчас полностью сосредоточены на календаре 2020-го. Мы близки к формированию календаря на 2021 год, но нужно подписать ещё несколько соглашений. Очевидно, что по мере развития ситуации мы будем знать больше и сможем вносить коррективы».

Ранее было известно, что гонка в Сочи станет первой в этом году, на которой будут присутствовать болельщики, но Чейз Кэри допустил, что зрителей могут пустить на трибуны уже в Муджелло: «Скорее всего, первой гонкой с небольшим числом болельщиков станет этап в Муджелло, а ближе к концу сезона число гонок со зрителями увеличится. Мы надеемся принять как можно больше зрителей. В отдельных странах правительства хотят подождать с решением о допуске болельщиков, чтобы иметь больше времени для оценки ситуации».