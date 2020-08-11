Изола: Гран При Испании станет серьёзным испытанием

В феврале и марте команды работали на тестах в Барселоне, но в середине августа там будет совсем другая погода…

Марио Изола, Pirelli: «Этап в Барселоне завершает вторую серию из трёх гонок подряд. И хотя в этом году команды и гонщики окажутся в Барселоне в третий раз – после двух серий предсезонных тестов, условия будут совершенно другими. Погода сейчас гораздо теплее, да и в работе с машинами команды добились серьёзного прогресса.

Высокая температура в середине августа в Барселоне увеличит термическую деградацию шин на трассе, которая и так известна высокими нагрузками на резину. Гонщикам важно будет избежать перегрева резины, способного ухудшить сцепление с асфальтом.

Свободные заезды будут иметь важное значение для оценки поведения шин в сложных условиях. Учитывая, что сегодняшние машины – самые быстрые в истории, что недавно подтвердилось в Сильверстоуне, Гран При Испании, который никогда прежде не проходил в августе, может стать самым серьёзным испытанием для шин, которое мы видели на трассе в Каталонии».