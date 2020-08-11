Льюис Хэмилтон: Я хочу что-то сделать для людей

По словам Льюиса Хэмилтона, когда он начинал гоночную карьеру, то даже представить не мог, что добьётся таких успехов, и что его роль в Формуле 1 не ограничится только решением спортивных задач. В этом году особенно отчётливо видно, что шестикратный чемпион мира обладает весьма мощным влиянием.

«Ни о чём таком я, конечно, не думал, я просто хотел пилотировать гоночные машины, хотел добиться того, чего добился Айртон Сенна, – рассказал Хэмилтон в интервью официальному сайту чемпионата. – Проживи он дольше, вероятно, он смог бы выиграть намного больше титулов. Я никогда не предполагал, что смогу превзойти его по числу побед в чемпионатах, но теперь так сложилось, что наши голоса могут на многое повлиять.

Я думаю, это приходит с возрастом. Мы живём в такое время, когда люди пробуждаются и осознают, что могут делать намного больше – прежде всего я говорю о движении против расизма. По-моему, это можно назвать более сознательным отношением к жизни, надо просто не становиться эгоистом.

Достигнув определённого возраста, я задумался о том, что я могу сделать для детей моей сестры, как я могу им помочь, как могу изменить сложившуюся систему, чтобы их будущее было более светлым. Дело в том, что сейчас, когда я что-то говорю, мой голос слышен очень далеко – это невероятная сила, которую мы получили, благодаря прессе.

Поэтому я призываю к переменам. Если бы я этого не делал… Понимаете, я просыпаюсь утром с мыслью о том, что, конечно, можно выиграть все эти титулы, но будет ли в этом какой-то смысл, когда я завершу карьеру? Можно выиграть один, два или сколько угодно чемпионатов, но на самом деле это ничего не значит. Важно то, как ты всем этим распоряжаешься, важно влияние, которое у тебя появляется благодаря этому.

И я считаю, что если бы я не делал того, что делаю сейчас, я бы поступил неправильно по отношению к моей семье, к людям, к моим болельщикам. Сейчас у нас есть возможность призывать к переменам.

У людей сложились какие-то свои представления о том, каким должен быть чемпион мира, как он должен себя вести и что говорить. Но я хочу действовать по-другому. И так должны поступать все, потому что мы все разные. То, что подходит мне, не подойдёт другому человеку, поэтому я призываю людей быть самими собой и не позволять никому заслонять тот свет, который от них исходит.

В своей работе я постоянно учусь, стараюсь лучше понять машину, лучше выстраивать взаимопонимание с моим инженером, чтобы добиваться более высоких результатов. Понятно, что становясь взрослее, ты начинаешь понимать других людей. В юности я смотрел гонки с участием Айртона Сенны и в то время, конечно, не мог оценить того, что он делает как общественный деятель. Но его влияние было огромным, он вдохновлял всю Бразилию и не только свою страну, его влияние чувствовалось во всём мире.

Когда я это понял, это произвело на меня очень сильное впечатление и по-прежнему мотивирует меня, ведь сейчас я примерно в том же возрасте, в каком он ушёл. Я вижу, что происходит в мире, но никто не может знать, сколько ещё дней нам отпущено в этой жизни. Я не думаю, что доживу до 90 лет, поэтому каждый день хочу делать максимум возможного. Я вижу, как много людей за меня болеют и хочу что-то для них сделать, как-то поддержать, ведь они меня поддерживают в трудные периоды.

Я единственный темнокожий гонщик Формулы 1 – уж и не знаю, почему так получилось, что именно я, а не кто-то другой был избран, чтобы делать то, что я делаю. Не думаю, что я добился того, чего добился по воле случая. В какой-то момент я понял, что должен начать говорить, потому что могу на многое повлиять. И я надеюсь, что вскоре мы уже увидим перемены.

Думаю, через много лет я смогу сказать: “Да, я выигрывал чемпионаты, но я был одним из тех, кто способствовал этим переменам и сделал этот спорт более доступным для людей всего мира”. Участвовать во всём этом очень здорово!»