В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в одной гонке, но такого пока не случалось. Через год после начисления штрафные баллы сгорают.

По ходу Гран При 70-летия штрафные баллы получили Эстебан Окон (1 балл) за блокировку Джорджа Расселла в квалификации и Кевин Магнуссен (2 балла) за небезопасное возвращение на трассу после вылета в гонке.

Штрафные баллы после Гран При 70-летия

Гонщик

Команда

Баллы

Следующие баллы сгорят:

Л.Хэмилтон

Mercedes

6

17/11/20 – 2 балла

Д.Расселл

Williams

3

01/08/21 – 3 балла

С.Феттель

Ferrari

3

08/09/20 – 3 балла

Ш.Леклер

Ferrari

3

13/10/20 – 2 балла

Д.Квят

AlphaTauri

3

27/10/20 – 2 балла

К.Райкконен

Alfa Romeo

3

29/09/20 – 2 балла

А.Элбон

Red Bull Racing

3

08/09/20 – 1 балл

К.Магнуссен

Haas F1

3

29/09/20 – 1 балл

Л.Стролл

Racing Point

2

08/09/20 – 2 балла

М.Ферстаппен

Red Bull Racing

2

26/10/20 – 2 балла

Д.Риккардо

Renault

2

17/11/20 – 2 балла

Л.Норрис

McLaren

2

12/07/21 – 2 балла

А.Джовинацци

Alfa Romeo

1

02/08/21 – 1 балл

Э.Окон

Renault

1

08/08/21 – 1 балл