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Автоспорт

Штрафные баллы после Гран При 70-летия

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В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в одной гонке, но такого пока не случалось. Через год после начисления штрафные баллы сгорают.

По ходу Гран При 70-летия штрафные баллы получили Эстебан Окон (1 балл) за блокировку Джорджа Расселла в квалификации и Кевин Магнуссен (2 балла) за небезопасное возвращение на трассу после вылета в гонке.

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Штрафные баллы после Гран При 70-летия

Гонщик
Команда
Баллы
Следующие баллы сгорят:

Л.Хэмилтон
Mercedes
6
17/11/20 – 2 балла

Д.Расселл
Williams
3
01/08/21 – 3 балла

С.Феттель
Ferrari
3
08/09/20 – 3 балла

Ш.Леклер
Ferrari
3
13/10/20 – 2 балла

Д.Квят
AlphaTauri
3
27/10/20 – 2 балла

К.Райкконен
Alfa Romeo
3
29/09/20 – 2 балла

А.Элбон
Red Bull Racing
3
08/09/20 – 1 балл

К.Магнуссен
Haas F1
3
29/09/20 – 1 балл

Л.Стролл
Racing Point
2
08/09/20 – 2 балла

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М.Ферстаппен
Red Bull Racing
2
26/10/20 – 2 балла

Д.Риккардо
Renault
2
17/11/20 – 2 балла

Л.Норрис
McLaren
2
12/07/21 – 2 балла

А.Джовинацци
Alfa Romeo
1
02/08/21 – 1 балл

Э.Окон
Renault
1
08/08/21 – 1 балл

Источник:www.f1news.ru
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