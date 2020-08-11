В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в одной гонке, но такого пока не случалось. Через год после начисления штрафные баллы сгорают.
По ходу Гран При 70-летия штрафные баллы получили Эстебан Окон (1 балл) за блокировку Джорджа Расселла в квалификации и Кевин Магнуссен (2 балла) за небезопасное возвращение на трассу после вылета в гонке.
Штрафные баллы после Гран При 70-летия
Гонщик
Команда
Баллы
Следующие баллы сгорят:
Л.Хэмилтон
Mercedes
6
17/11/20 – 2 балла
Д.Расселл
Williams
3
01/08/21 – 3 балла
С.Феттель
Ferrari
3
08/09/20 – 3 балла
Ш.Леклер
Ferrari
3
13/10/20 – 2 балла
Д.Квят
AlphaTauri
3
27/10/20 – 2 балла
К.Райкконен
Alfa Romeo
3
29/09/20 – 2 балла
А.Элбон
Red Bull Racing
3
08/09/20 – 1 балл
К.Магнуссен
Haas F1
3
29/09/20 – 1 балл
Л.Стролл
Racing Point
2
08/09/20 – 2 балла
М.Ферстаппен
Red Bull Racing
2
26/10/20 – 2 балла
Д.Риккардо
Renault
2
17/11/20 – 2 балла
Л.Норрис
McLaren
2
12/07/21 – 2 балла
А.Джовинацци
Alfa Romeo
1
02/08/21 – 1 балл
Э.Окон
Renault
1
08/08/21 – 1 балл