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Автоспорт

Инцидент Окон-Магнуссен признан гоночным

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Рассмотрев обстоятельства инцидента, произошедшего на последних минутах третьей тренировки, когда избегая столкновения со сбросившим скорость Кевином Магнуссеном Эстебан Окон разбил машину, стюарды Гран При Испании не стали никого штрафовать.

Гонщики рассказали об обстоятельствах инцидента, стюарды проанализировали телеметрию и пришли к выводу, что преднамеренных действий, которые могли бы привести к аварии, гонщики не совершали. Магнуссен в тот момент не тормозил, а аккумулировал энергию с помощью ERS. Инцидент признан гоночным.

Источник:www.f1news.ru
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