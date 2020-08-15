Шон Гелаеэль отправлен на обследование в госпиталь

После гонки Формулы 2, прошедшей в субботу на барселонской трассе, стало известно, что пилот команды DAMS Шон Гелаэль отправлен в госпиталь на медицинское обследование.

Что именно стало причиной этого, не сообщается, но на самом последнем круге он остановил машину на обочине трассы, и ему срочно потребовалась помощь. Подоспевшие спасатели и медики извлекли индонезийца из кокпита, и он был сразу доставлен в больницу в соседний город Гранольерс.

Предположительно, у Гелаэля могли возникнуть проблемы из-за обезвоживания организма.