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Шон Гелаеэль отправлен на обследование в госпиталь

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После гонки Формулы 2, прошедшей в субботу на барселонской трассе, стало известно, что пилот команды DAMS Шон Гелаэль отправлен в госпиталь на медицинское обследование.

Что именно стало причиной этого, не сообщается, но на самом последнем круге он остановил машину на обочине трассы, и ему срочно потребовалась помощь. Подоспевшие спасатели и медики извлекли индонезийца из кокпита, и он был сразу доставлен в больницу в соседний город Гранольерс.

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Предположительно, у Гелаэля могли возникнуть проблемы из-за обезвоживания организма.

Источник:www.f1news.ru
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