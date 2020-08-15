В Mercedes довольны итогами субботы…

В субботу в Mercedes добились максимально возможного результата – и надеются закрепить успех в гонке…

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Отличная работа гонщиков и команды, мы вновь заняли весь первый ряд стартового поля, но прошлая гонка ещё раз напомнила о том, что очки начисляются в воскресенье. Даже при старте с поула гонка может оказаться сложной, если на дистанции машине не хватает скорости.

В пятницу мы собрали информацию о работе машины на длинных сериях кругов – наш темп был сопоставим с темпом Макса, оба гонщика остались довольны балансом, но всё же оказалось непросто поддерживать эффективную работу шин при температуре асфальта около 50 градусов.

Мы не питаем иллюзий, завтра нас ждёт долгая и непростая гонка, но сегодня вечером мы изучим возможные варианты стратегии и решим, как в этих условиях максимально использовать потенциал шин, чтобы конвертировать сегодняшний результат в завтрашний успех».

Льюис Хэмилтон (1-й): «Отличный результат для команды, я благодарен всем за упорную работу. Жаркая и ветреная погода сделала квалификацию непростой. Ночью мы придумали, что изменить в машине, сегодня она прибавила, а я остался доволен быстрыми кругами во всех сессиях.

Первый круг в финале квалификации получился отличным, но я понимал, что могу проехать ещё быстрее. К сожалению, на втором круге прибавить не удалось. Результат оказался очень близок к времени Валттери – он очень быстр и здорово меня мотивирует. В борьбе с ним каждая сотая имеет значение.

Завтра будет непросто. Нас ждёт совсем другой сценарий. Если на быстром круге у нас есть преимущество над Red Bull, то на дистанции они очень конкурентоспособны. Да и до первого поворота отрезок здесь очень длинный, так что я жду напряженной борьбы».

Валттери Боттас (2-й): «Я знал, борьба с Льюисом будет плотной, но он уже в первой попытке в финале очень чисто проехал круг, особенно на третьем секторе, где у меня возникали проблемы. Баланс машины на этом участке меня не вполне устраивал, а Льюис справился лучше.

В пятницу темп на длинной дистанции был весьма неплохим, но у гонщика, стартующего с поула, всегда лучшие шансы. До первого поворота здесь довольно далеко, завтра я постараюсь войти в него первым. Вчера машины Red Bull были очень конкурентоспособны на длинных сериях кругов. Уверен, они и в воскресенье будут быстры».