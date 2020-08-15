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Автоспорт

Вассёр: Мы должны думать о гонках, а не о карантине

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Команда Alfa Romeo в несколько затруднительной ситуации, связанной с тем, что в Швейцарии действуют жёсткие ограничительные меры в отношении тех, кто возвращается в страну из Каталонии, где эпидемиологическая ситуация остаётся тревожной.

«Наверное, нам придётся остаться в Испании на пару месяцев! – невесело пошутил Фредерик Вассёр, руководитель швейцарской команды. – Ведь Каталония внесена в чёрный список швейцарским департаментом здравоохранения, и нам приходится обращаться со специальным запросом, чтобы в отношении команды проявили определённую гибкость, чтобы мы могли как-то работать.

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Нам нужно только вернуться на базу и иметь возможность оттуда выбраться. Как минимум, команда должна подготовить машину! В Швейцарии действует несколько иная система, и там за подобные вопросы отвечают власти кантонов. А в нашей команде работают люди, проживающие в семи-восьми кантонах, поэтому нам приходится обращаться в восемь разных инстанций. Можете представить, насколько это хлопотно!

Но мы это делаем, и какое-то решение будет найдено, поскольку нам надо готовиться к гонке в Спа. Разумеется, нашим парням сейчас непросто, ведь они работают третий уик-энд подряд, потом неделю им придётся провести на карантине, после чего отработать на следующей серии из трёх гонок подряд.

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Но ничего не поделать, такая сейчас сложилась ситуация, однако мы всё равно должны больше думать о гонках, чем о карантине».

Источник:www.f1news.ru
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