Вассёр: Мы должны думать о гонках, а не о карантине

Команда Alfa Romeo в несколько затруднительной ситуации, связанной с тем, что в Швейцарии действуют жёсткие ограничительные меры в отношении тех, кто возвращается в страну из Каталонии, где эпидемиологическая ситуация остаётся тревожной.

«Наверное, нам придётся остаться в Испании на пару месяцев! – невесело пошутил Фредерик Вассёр, руководитель швейцарской команды. – Ведь Каталония внесена в чёрный список швейцарским департаментом здравоохранения, и нам приходится обращаться со специальным запросом, чтобы в отношении команды проявили определённую гибкость, чтобы мы могли как-то работать.

Нам нужно только вернуться на базу и иметь возможность оттуда выбраться. Как минимум, команда должна подготовить машину! В Швейцарии действует несколько иная система, и там за подобные вопросы отвечают власти кантонов. А в нашей команде работают люди, проживающие в семи-восьми кантонах, поэтому нам приходится обращаться в восемь разных инстанций. Можете представить, насколько это хлопотно!

Но мы это делаем, и какое-то решение будет найдено, поскольку нам надо готовиться к гонке в Спа. Разумеется, нашим парням сейчас непросто, ведь они работают третий уик-энд подряд, потом неделю им придётся провести на карантине, после чего отработать на следующей серии из трёх гонок подряд.

Но ничего не поделать, такая сейчас сложилась ситуация, однако мы всё равно должны больше думать о гонках, чем о карантине».