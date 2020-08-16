30 минут до старта: Комментарий Пьера Гасли

Пьер Гасли стартует десятым и надеется на результативную гонку…

Пьер Гасли: «Вчера всё прошло здорово! Я очень рад, что прошёл в финал квалификации, хотя в пятницу мне было некомфортно за рулём. Но мы кое-что изменили – и это сработало, я хорошо выступил. Надеюсь, теперь мы добьёмся успеха в гонке. Я доволен машиной, так что сегодня всё должно быть в порядке.

Мне нравится работать с Даниилом. Мы добились прогресса по сравнению с началом года. Даниил – быстрый и опытный гонщик. Он зарабатывал очки, когда мне это не удавалось и наоборот. По-моему, мы отлично работаем».