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Автоспорт

30 минут до старта: Комментарий Пьера Гасли

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Пьер Гасли стартует десятым и надеется на результативную гонку…

Пьер Гасли: «Вчера всё прошло здорово! Я очень рад, что прошёл в финал квалификации, хотя в пятницу мне было некомфортно за рулём. Но мы кое-что изменили – и это сработало, я хорошо выступил. Надеюсь, теперь мы добьёмся успеха в гонке. Я доволен машиной, так что сегодня всё должно быть в порядке.

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Мне нравится работать с Даниилом. Мы добились прогресса по сравнению с началом года. Даниил – быстрый и опытный гонщик. Он зарабатывал очки, когда мне это не удавалось и наоборот. По-моему, мы отлично работаем».

Источник:www.f1news.ru
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