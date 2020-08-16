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Автоспорт

55 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо

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После неплохих результатов на тренировках Даниэль Риккардо квалифицировался только 13-м, но надеется побороться за очки…

Даниэль Риккардо: «Это стало своеобразным трендом: мы не лучшим образом проводим квалификацию, но в гонке выглядим увереннее – неудача в Сильверстоуне неделю назад была, как мне кажется, исключением.

Думаю, сегодня всё мы вновь должны быть достаточно быстры, но многое зависит от того, сколько пит-стопов предстоит провести. Если в гонке будет легко обойтись одним пит-стопом, нам придется всю дистанцию просто ехать друг за другом, не имея возможности обогнать, но мне кажется, что с учетом жаркой погоды и того, насколько трасса беспощадна к резине, менять шины придется не менее двух раз.

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На какой результат я могу рассчитывать? В финале квалификации Александр Элбон показал шестое время, проехав круг всего на пару десятых быстрее моего результата, с которым во второй сессии я оказался только тринадцатым.

Получается, это семь-восемь машин примерно в двух-трех десятых секунды – если так будет в гонке, можно рассчитывать на сражение за места вплоть до седьмого или даже шестого. Надеюсь, всё сложится в нашу пользу! До первого поворота здесь более длинный отрезок, чем в Австрии или Сильверстоуне, крайне важно уже в начале гонки отыграть несколько позиций и пробиться в первую десятку».

Источник:www.f1news.ru
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