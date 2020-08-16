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Автоспорт

Фернандо Алонсо квалифицировался 26-м в Индианаполисе

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В субботу состоялась первая квалификация перед гонкой «500 миль Индианаполиса». По её итогам определись девять гонщиков, которые разыграют между собой поул в воскресной квалификации, и была сформирована стартовая решётка с десятого по тридцать третье место.

Быстрее всех оказался Марко Андретти, показавший скорость 372.323 км/ч. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо выехал на свою попытку тринадцатым и со скоростью 368.167 км/ч квалифицировался двадцать шестым.

«Мы хотели хорошо провести квалификацию, избежать проблем и показать хороший результат, – рассказал после сессии Фернандо Алонсо в эфире NBC. – Мы не так быстры, как хотелось бы, и должны принять этот факт.

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Теперь нужно подготовить машину к гонке. По моим ощущениям, в гоночном режиме она быстрее, чем в квалификационном. У трёх машин McLaren хороший темп, и хотя после квалификации мы отстаём, мы с уверенностью ждём гонку. Конечно, я бы предпочёл стартовать с более высокой позиции».

Результаты субботней квалификации

Пилот
Время
Разница
Скорость

1. М.Андретти
2’35.6078

372.323

2. Р.Хантер-Рэй
2’35.6217
0.0139
372.290

3. А.Росси
2’35.6638
0.0560
372.189

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4. Д.Хинчклиф
2’35.7126
0.1048
372.073

5. С.Диксон
2’35.7396
0.1318
372.008

6. Р.ВиКей
2’35.7674
0.1596
371.942

7. А.Палоу
2’35.8213
0.2135
371.813

8. Г.Рейхал
2’35.9641
0.3563
371.473

9. Т.Сато
2’35.9844
0.3766
371.424

10. К.Херта
2’35.9962
0.3884
371.396

11. М.Эриксон
2’36.1374
0.5296
371.060

12. С.Пигот
2’36.1557
0.5479
371.017

13. Д.Ньюгарден
2’36.3203
0.7125
370.626

14. Ф.Розенквист
2’36.3491
0.7413
370.558

15. П.О’Вард
2’36.3769
0.7691
370.492

16. Э.Карпентер
2’36.3781
0.7703
370.489

17. З.Вич
2’36.5484
0.9406
370.086

18. К.Дэли
2’36.5525
0.9447
370.076

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19. С.Ферруччи
2’36.5736
0.9658
370.027

20. Д.Харви
2’36.6161
1.0083
369.926

21. О.Эскью
2’36.6852
1.0774
369.763

22. У.Пауэр
2’36.7252
1.1174
369.669

23. Т.Канаан
2’37.0993
1.4915
368.788

24. Д.Келлетт
2’37.2880
1.6802
368.346

25. С.Пажено
2’37.3180
1.7102
368.276

26. Ф.Алонсо
2’37.3646
1.7568
368.167

27. Д.Дэвисон
2’37.3789
1.7711
368.133

28. Э.Кастроневеш
2’37.6368
2.0290
367.531

29. Ч.Кимбалл
2’38.0625
2.4547
366.541

30. М.Чилтон
2’38.3789
2.7711
365.809

31. С.Карам
2’38.5210
2.9132
365.481

32. Д.Хильдебранд
2’39.0518
3.4440
364.261

33. Б.Хенли
2’41.4948
5.8870
358.751

Источник:www.f1news.ru
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