Фернандо Алонсо квалифицировался 26-м в Индианаполисе

В субботу состоялась первая квалификация перед гонкой «500 миль Индианаполиса». По её итогам определись девять гонщиков, которые разыграют между собой поул в воскресной квалификации, и была сформирована стартовая решётка с десятого по тридцать третье место.
Быстрее всех оказался Марко Андретти, показавший скорость 372.323 км/ч. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо выехал на свою попытку тринадцатым и со скоростью 368.167 км/ч квалифицировался двадцать шестым.
«Мы хотели хорошо провести квалификацию, избежать проблем и показать хороший результат, – рассказал после сессии Фернандо Алонсо в эфире NBC. – Мы не так быстры, как хотелось бы, и должны принять этот факт.
Теперь нужно подготовить машину к гонке. По моим ощущениям, в гоночном режиме она быстрее, чем в квалификационном. У трёх машин McLaren хороший темп, и хотя после квалификации мы отстаём, мы с уверенностью ждём гонку. Конечно, я бы предпочёл стартовать с более высокой позиции».
Результаты субботней квалификации
Пилот
Время
Разница
Скорость
1. М.Андретти
2’35.6078
–
372.323
2. Р.Хантер-Рэй
2’35.6217
0.0139
372.290
3. А.Росси
2’35.6638
0.0560
372.189
4. Д.Хинчклиф
2’35.7126
0.1048
372.073
5. С.Диксон
2’35.7396
0.1318
372.008
6. Р.ВиКей
2’35.7674
0.1596
371.942
7. А.Палоу
2’35.8213
0.2135
371.813
8. Г.Рейхал
2’35.9641
0.3563
371.473
9. Т.Сато
2’35.9844
0.3766
371.424
10. К.Херта
2’35.9962
0.3884
371.396
11. М.Эриксон
2’36.1374
0.5296
371.060
12. С.Пигот
2’36.1557
0.5479
371.017
13. Д.Ньюгарден
2’36.3203
0.7125
370.626
14. Ф.Розенквист
2’36.3491
0.7413
370.558
15. П.О’Вард
2’36.3769
0.7691
370.492
16. Э.Карпентер
2’36.3781
0.7703
370.489
17. З.Вич
2’36.5484
0.9406
370.086
18. К.Дэли
2’36.5525
0.9447
370.076
19. С.Ферруччи
2’36.5736
0.9658
370.027
20. Д.Харви
2’36.6161
1.0083
369.926
21. О.Эскью
2’36.6852
1.0774
369.763
22. У.Пауэр
2’36.7252
1.1174
369.669
23. Т.Канаан
2’37.0993
1.4915
368.788
24. Д.Келлетт
2’37.2880
1.6802
368.346
25. С.Пажено
2’37.3180
1.7102
368.276
26. Ф.Алонсо
2’37.3646
1.7568
368.167
27. Д.Дэвисон
2’37.3789
1.7711
368.133
28. Э.Кастроневеш
2’37.6368
2.0290
367.531
29. Ч.Кимбалл
2’38.0625
2.4547
366.541
30. М.Чилтон
2’38.3789
2.7711
365.809
31. С.Карам
2’38.5210
2.9132
365.481
32. Д.Хильдебранд
2’39.0518
3.4440
364.261
33. Б.Хенли
2’41.4948
5.8870
358.751