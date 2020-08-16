Фернандо Алонсо квалифицировался 26-м в Индианаполисе

В субботу состоялась первая квалификация перед гонкой «500 миль Индианаполиса». По её итогам определись девять гонщиков, которые разыграют между собой поул в воскресной квалификации, и была сформирована стартовая решётка с десятого по тридцать третье место.

Быстрее всех оказался Марко Андретти, показавший скорость 372.323 км/ч. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо выехал на свою попытку тринадцатым и со скоростью 368.167 км/ч квалифицировался двадцать шестым.

«Мы хотели хорошо провести квалификацию, избежать проблем и показать хороший результат, – рассказал после сессии Фернандо Алонсо в эфире NBC. – Мы не так быстры, как хотелось бы, и должны принять этот факт.

Теперь нужно подготовить машину к гонке. По моим ощущениям, в гоночном режиме она быстрее, чем в квалификационном. У трёх машин McLaren хороший темп, и хотя после квалификации мы отстаём, мы с уверенностью ждём гонку. Конечно, я бы предпочёл стартовать с более высокой позиции».

Результаты субботней квалификации

Пилот

Время

Разница

Скорость

1. М.Андретти

2’35.6078

–

372.323

2. Р.Хантер-Рэй

2’35.6217

0.0139

372.290

3. А.Росси

2’35.6638

0.0560

372.189

4. Д.Хинчклиф

2’35.7126

0.1048

372.073

5. С.Диксон

2’35.7396

0.1318

372.008

6. Р.ВиКей

2’35.7674

0.1596

371.942

7. А.Палоу

2’35.8213

0.2135

371.813

8. Г.Рейхал

2’35.9641

0.3563

371.473

9. Т.Сато

2’35.9844

0.3766

371.424

10. К.Херта

2’35.9962

0.3884

371.396

11. М.Эриксон

2’36.1374

0.5296

371.060

12. С.Пигот

2’36.1557

0.5479

371.017

13. Д.Ньюгарден

2’36.3203

0.7125

370.626

14. Ф.Розенквист

2’36.3491

0.7413

370.558

15. П.О’Вард

2’36.3769

0.7691

370.492

16. Э.Карпентер

2’36.3781

0.7703

370.489

17. З.Вич

2’36.5484

0.9406

370.086

18. К.Дэли

2’36.5525

0.9447

370.076

19. С.Ферруччи

2’36.5736

0.9658

370.027

20. Д.Харви

2’36.6161

1.0083

369.926

21. О.Эскью

2’36.6852

1.0774

369.763

22. У.Пауэр

2’36.7252

1.1174

369.669

23. Т.Канаан

2’37.0993

1.4915

368.788

24. Д.Келлетт

2’37.2880

1.6802

368.346

25. С.Пажено

2’37.3180

1.7102

368.276

26. Ф.Алонсо

2’37.3646

1.7568

368.167

27. Д.Дэвисон

2’37.3789

1.7711

368.133

28. Э.Кастроневеш

2’37.6368

2.0290

367.531

29. Ч.Кимбалл

2’38.0625

2.4547

366.541

30. М.Чилтон

2’38.3789

2.7711

365.809

31. С.Карам

2’38.5210

2.9132

365.481

32. Д.Хильдебранд

2’39.0518

3.4440

364.261

33. Б.Хенли

2’41.4948

5.8870

358.751