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Автоспорт

Гелаэль не сможет выступить в воскресной гонке?

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История с госпитализацией Шона Гелаэля вызывает всё больше вопросов. Даже те, кто сейчас находится на автодроме в Барселоне, в недоумении: что же случилось с индонезийским гонщиком команды Формулы 2?

Внешне его машина не была повреждена и просто остановилась на трассе на последнем круге субботней гонки, однако через какое-то время было обнародовано официальное заявление о том, что пилоту команды DAMS потребовалась срочная медицинская помощь, и он был доставлен в госпиталь соседнего города для обследования.

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Высказывались различные версии, но ближе к ночи со ссылкой на отца гонщика появилась неофициальная информация, что у Гелаэля обнаружена трещина в одном из позвонков. Вероятно, он не только не примет участия в воскресном спринте, но не сможет садиться за руль гоночной машины ещё две недели, поскольку будет проходить реабилитацию.

Уже после полуночи по московскому времени на странице Формулы 2 в Twitter появилось короткое сообщение: «Решение о том, сможет ли Шон Гелаэль принять участие в воскресной гонке, ожидается в воскресенье утром».

Источник:www.f1news.ru
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