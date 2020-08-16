Хорнер: Макс стабильно выжимает всё из RB16 по субботам

Макс Ферстаппен квалифицировался третьим в Барселоне, уступив только гонщикам Mercedes. Его напарник Алекс Элбон показал шестое время и заявил, что рассчитывал на большее.

Макс Ферстаппен (3-й): «Думаю, мы хорошо поработали в квалификации, выжав всё из машины. Мы знаем, что на быстром круге не в состоянии бороться с Mercedes, но на длинной дистанции можем выжать большее из машины, поэтому мы ближе к ним. Похоже, я окончательно прописался на третьей позиции, поскольку занимаю её весь уик-энд, но завтра мы попробуем занять более высокое место!

Вчера я был доволен нашей скоростью на длинной дистанции, балансом машины и износом шин. Надеюсь, так будет и в гонке. Прогноз обещает теплую погоду на завтра, но не такую жаркую, как сегодня. Постараюсь держаться как можно ближе к Mercedes и оказывать на них прессинг. Надеюсь, мы сможем побороться.

Уверен, нам по силам хорошо справиться с работой. Будет сложно опередить Mercedes, поскольку они очень быстры, но мы не сдаёмся».

Алекс Элбон (6-й): «Я не до конца доволен своей квалификацией, поскольку хотел большего, но у нас хороший гоночный темп, а шестая позиция – прогресс по сравнению с двумя предыдущими этапами. Обгонять на этой трассе очень сложно, поэтому важно высоко квалифицироваться. Предстоит ещё много работы, поскольку мне всё ещё нужно прибавить в квалификациях.

Машина была немного нервной на протяжении всей сессии. В финале на использованных шинах на первом быстром круге мне было комфортнее, чем на новых во второй попытке. Нужно понять, с чем это связано.

Надеюсь, завтра мы хорошо проведём гонку. Обгонять здесь сложно, поэтому понадобится правильная стратегия. В этот уик-энд много разговоров о деградации шин, но надеюсь, что нам удастся контролировать состояние резины, и я смогу заработать очки для команды».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Мы можем быть довольны сегодняшними результатами Макса и Алекса в квалификации, поскольку стартовые позиции имеют ключевое значение в Барселоне. Макс стабильно выжимает всё из RB16 по субботам. Сегодня он завоевал третье место на старте – лучшее для него на этой трассе.

Алекс демонстрирует прогресс – ему всё комфортнее за рулём на быстром круге. Он стартует шестым – такая стартовая позиция открывает много возможностей в гонке. Завтра продолжим прессинговать Mercedes и постараемся побороться двумя машинами.

Судя по всему, высокая температура, которую мы увидели сегодня, сохранится. Как говорят в Pirelli, предстоящая гонка будет одной из самых сложных для шин в сезоне. Надеюсь, всем будет интересно смотреть гонку, находясь у себя дома».