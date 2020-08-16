Карлос Сайнс: Сегодня всё гораздо лучше

Оба гонщика McLaren прошли в финал квалификации перед Гран При Испании и надеются побороться за очки в гонке…

Карлос Сайнс (7-й): «Успешный день. Я доволен балансом машины и мог атаковать, особенно на двух первых секторах. Вчера мы заменили двигатель на моей машине – судя по всему, это решило возникшие в прошлый уик-энд проблемы, что тоже меня порадовало.

Я не лучшим образом проехал быстрый круг – потерял немного времени на третьем секторе по сравнению с моим лучшим результатом, иначе я мог бы опередить Элбона и квалифицироваться шестым. Но в целом, я неплохо выступил.

В начале круга мне было комфортно, и мы продолжаем выяснять, что пошло не так на последнем секторе, где задняя часть машины потеряла стабильность. Посмотрим, что можно изменить к гонке, которая из-за жаркой погоды будет особенно сложной».

Ландо Норрис (8-й): «Неплохая квалификация. Меня всё устраивало, но на финальной попытке в третьей сессии я заблокировал передние колёса – немного перестарался на входе в десятый поворот и потерял около десятой, а мог бы отыграть пару позиций.

В остальном, я рад, что мы прошли в финал. Результаты были очень плотными, но мы справились, опередив обоих гонщиков Ferrari, хотя их машина быстрее. Впереди интересная гонка».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Здорово, что оба наших гонщика снова прошли в финал квалификации. Перед третьей тренировкой мы изменили настройки – и машины сразу прибавили в скорости. В квалификации эта тенденция сохранилась. Команда, гонщики и наши коллеги в Renault отлично поработали – вчера вечером мы всё изучили, а сегодня реализовали эти идеи на практике.

Седьмое и восьмое места – великолепные стартовые позиции, и мы надеемся в гонке побороться за очки. Будет нелегко – у нас сильные соперники, а поскольку завтра снова прогнозируют жару, мы ожидаем сильную деградацию резины. Гонка должна быть очень интересной!»