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Льюис Хэмилтон: Потрясающий день!

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В Испании Льюис Хэмилтон одержал свою 88-ю победу в карьере и увеличил преимущество в личном зачете…

Льюис Хэмилтон: «Потрясающий день! Наша команда вновь сработала фантастически. Удивительно, что нам удалось выступить настолько здорово, ведь ещё неделю назад у нас были серьезные проблемы с шинами. Но сегодня я хорошо контролировал их работу, благодаря тому, что мы сумели разобраться в причинах тех сложностей, внимательно следили за тем, как ведут себя шины в этот уик-энд – именно это позволило добиться успеха. Я не сразу понял, что гонка закончилась, поскольку был готов ехать еще много кругов!

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В ночь с субботы на воскресенье я анализировал ситуацию с шинами, стараясь понять, какая стратегия будет оптимальной. Благодаря лучшему пониманию шин сегодня я смог проехать на каждом комплекте больше кругов, чем мы планировали. В какой-то момент я даже задумался о единственном пит-стопе, но решил, что выбранная стратегия всё же верная. На третьем отрезке у нас не было необходимости рисковать и переходить на шины Soft, я получил свежий комплект Medium – сегодня этот состав у нас работал лучше всего.

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Спасибо всем нашим сотрудникам, которые в непростое для всего мира время продолжают работать на пределе. Я надеюсь, что они и все болельщики заботятся о здоровье и продолжают носить маски!»

Источник:www.f1news.ru
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