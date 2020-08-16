В Испании Льюис Хэмилтон одержал свою 88-ю победу в карьере и увеличил преимущество в личном зачете…

Льюис Хэмилтон: «Потрясающий день! Наша команда вновь сработала фантастически. Удивительно, что нам удалось выступить настолько здорово, ведь ещё неделю назад у нас были серьезные проблемы с шинами. Но сегодня я хорошо контролировал их работу, благодаря тому, что мы сумели разобраться в причинах тех сложностей, внимательно следили за тем, как ведут себя шины в этот уик-энд – именно это позволило добиться успеха. Я не сразу понял, что гонка закончилась, поскольку был готов ехать еще много кругов!

В ночь с субботы на воскресенье я анализировал ситуацию с шинами, стараясь понять, какая стратегия будет оптимальной. Благодаря лучшему пониманию шин сегодня я смог проехать на каждом комплекте больше кругов, чем мы планировали. В какой-то момент я даже задумался о единственном пит-стопе, но решил, что выбранная стратегия всё же верная. На третьем отрезке у нас не было необходимости рисковать и переходить на шины Soft, я получил свежий комплект Medium – сегодня этот состав у нас работал лучше всего.

Спасибо всем нашим сотрудникам, которые в непростое для всего мира время продолжают работать на пределе. Я надеюсь, что они и все болельщики заботятся о здоровье и продолжают носить маски!»