Маттиа Бинотто: В каких-то ситуациях сложно сделать выбор

Во время гонки в Барселоне Себастьян Феттель и его гоночный инженер Риккардо Адами никак не могли договориться по поводу того, нужно гонщику атаковать на шинах Soft или поберечь их до финиша. После гонки руководитель Ferrari Маттиа Бинотто говорил о том, как непросто было принимать решение в той ситуации.

Маттиа Бинотто: «Коммуникация с гонщиком очень важна. При выборе стратегии мы опираемся на всю информацию, которая есть в нашем распоряжении, и иногда принятые решения могут вызывать вопросы.

При этом именно коммуникация с гонщиком помогает, в конечном счёте, сделать правильный выбор. Когда в средней группе такая плотная борьба, бывает сложно понять, какой шаг будет правильным, а какой – нет».

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать бережную работу с шинами – единственной сильной стороной машины SF1000, Бинотто заявил: «Я не думаю, что это сильная сторона машины, скорее это сильная сторона гонщиков. Инженеры работают с данными, а гонщики – с шинами».