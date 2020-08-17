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Ален Прост: Не вижу никого, кто мог бы опередить Льюиса

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Четырёхкратный чемпион Ален Прост уверен, что Льюис Хэмилтон выиграет титул не только в этом году, но и в следующем.

Ален Прост: «Выступления Льюиса, его уверенность и тот факт, что в 2021-м регламент почти не изменится – это даёт ему отличный шанс на титул в этом сезоне и в следующем. Сейчас я не вижу никого, кто мог бы его опередить.

Льюис добился невероятных результатов. Это возможно, когда гонщик долго выступает в одной команде и доминирует в спорте. Когда доминировал Михаэль Шумахер, все думали, что превзойти его рекорды невозможно, но теперь доминирует Mercedes и Льюис Хэмилтон.

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Можно сравнить доминирование Михаэля в Ferrari и Льюиса в Mercedes – истории схожие. Есть идеально организованная команда с лучшими специалистами на нужных местах, с гонщиками «номер один» и «номер два». Сила этой команды – в её психологической стабильности. Льюис побеждает в том числе потому, что ему комфортно в команде, он в ней уверен – это помогает ему отыграть ещё несколько десятых.

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Можно ли сравнить Льюиса с Сенной? На некоторые вопросы невозможно ответить. Насколько хорошо я знаю Льюиса? Я познакомился с ним, когда ему было 13 лет, и он подписал контракт с Роном Деннисом в McLaren. Но я почти не знаю его лично. Не думаю, что кто-то хорошо его знает.

Льюис – один из лучших гонщиков, это очевидно. Но как можно сравнивать современных гонщиков и машины с теми, что были во времена Сенны? С тех пор прошло почти 30 лет. Я могу задать себе вопрос: если бы я выступал во времена Хуана-Мануэля Фанхио, смог бы я завоевать титул? Был бы я столь же успешным гонщиком, как он? Но Фанхио – хороший пример. Он дебютировал в Формуле 1 в 38 лет. Если оценивать Фанхио, Сенну и Хэмилтона, мы хотели бы, чтобы Льюис дебютировал в 38 лет? Нет, поэтому иногда надо признать, что сравнения невозможны».

Источник:www.f1news.ru
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