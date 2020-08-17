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Автоспорт

Дом Пьера Гасли ограбили

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Вернувшись после Гран При Испании в Нормандию, Пьер Гасли узнал крайне неприятную новость – его дом ограбили.

«Есть люди без моральных принципов, не заслуживающие уважения, подлые, – написал Пьер Гасли на своей странице в Instagram. – В мой дом в Нормандии вломились грабители и украли у меня часы BRM с моей гравировкой, Tag Heuer, украшения, одежду, очки и гоночные шлемы.

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Пожалуйста, сообщите мне, если вы что-то знаете или слышали о произошедшем. Буду признателен за любую информацию. Спасибо».

Источник:www.f1news.ru
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