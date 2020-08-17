Дом Пьера Гасли ограбили

Вернувшись после Гран При Испании в Нормандию, Пьер Гасли узнал крайне неприятную новость – его дом ограбили.

«Есть люди без моральных принципов, не заслуживающие уважения, подлые, – написал Пьер Гасли на своей странице в Instagram. – В мой дом в Нормандии вломились грабители и украли у меня часы BRM с моей гравировкой, Tag Heuer, украшения, одежду, очки и гоночные шлемы.

Пожалуйста, сообщите мне, если вы что-то знаете или слышали о произошедшем. Буду признателен за любую информацию. Спасибо».