Фредерик Вассёр: В этот уик-энд мы увидели прогресс

В Барселоне Кими Райкконен впервые в сезоне прошел во вторую часть квалификации, но гонка вновь не принесла очков Alfa Romeo…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Очень жаль, что по итогам этапа, на котором мы выглядели лучше, чем на предыдущих Гран При, нам не удалось заработать очков.

Оба гонщика хорошо провели гонку, атаковали, когда это было необходимо, провели несколько красивых обгонов, но этого оказалось недостаточно, чтобы финишировать в десятке. Но и вчера в квалификации, и сегодня в гонке, мы увидели прогресс. Важно продолжать двигаться в этом направлении».

Кими Райкконен (14-й): «На шинах Soft в конце гонки машина была очень быстра. Жаль, что у нас не было ещё одного комплекта – этот состав работал просто здорово.

К сожалению, нам не удалось добиться большего, но в этот уик-энд всё складывалось гораздо лучше, чем прежде. Нужно продолжать работу и добиться большего от машины».

Антонио Джовинацци (16-й): «Уик-энд оставил позитивные ощущения. Гонка получилась тяжёлой, но при старте со столь далёких позиций это максимально возможный результат.

Мы финишировали впереди наших прямых соперников, продемонстрировали хороший темп, особенно на последнем отрезке на Soft. Нам нужно ещё много работать, но есть ощущение прогресса».