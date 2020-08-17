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Автоспорт

Хельмут Марко: Макс должен оставить стратегию нам

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Консультант Red Bull Хельмут Марко привык держать всё под контролем и недоволен тем, что Макс Ферстаппен во время гонки выразил сомнение в стратегии команды. Макс был вынужден проехать несколько кругов на сильно изношенных шинах, уступая в скорости гонщикам Mercedes, пока его не позвали на пит-стоп.

Хельмут Марко: «Макс должен оставить стратегию нам, команде виднее, как действовать. Мы всё просчитали и поняли, сколько кругов он сможет проехать на конкретном комплекте. Было очевидно, что какие-то круги он проедет на пределе возможностей шин, но это тоже было частью задачи.

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Важнее всего было удержать Боттаса позади. В итоге всё получилось. Это был максимально достижимый результат во вчерашней гонке. Разделить на финише две очень быстрых машины Mercedes – это уже большой успех».

Источник:www.f1news.ru
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