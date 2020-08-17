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Карлос Сайнс: Мы заслужили такой результат

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После нескольких неудачных гонок, в Испании Карлос Сайнс заработал восемь очков и надеется, что проблемы остались в прошлом. Для Ландо Норриса гонка сложилась не столь успешно…

Карлос Сайнс (6-й): «Хороший день для нас с командой. После проблем в прошлых Гран При я рад добиться высокого результата. Мы его заслужили. Я отлично поборолся с Racing Point, а оборона от Red Bull Racing после пит-стопа сыграла ключевую роль в моей гонке.

Жаль, что под конец Макс опередил меня на круг, и я потерял пару секунд – иначе я мог финишировать впереди Серхио Переса, получившего пятисекундный штраф. В любом случае, механики отлично поработали – каждый из пит-стопов продолжался менее трёх секунд, и мы с Ландо заработали очки. Этот уик-энд добавил уверенности, надеюсь, он станет поворотным моментом в моём сезоне».

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Ландо Норрис (10-й): «Сложная гонка. У нас был хороший темп, но в Испании сложно обгонять. Можно отыграть позицию только в одном повороте, но если машина впереди хорошо выходит из последнего поворота, а там едет группа гонщиков, то обогнать фактически невозможно, даже если твой темп выше. Это обидно, ведь наша машина отлично работала. Она буквально ожила под конец гонки. Было бы здорово добиться более высокого результата, но десятое место – это мой максимум на сегодня, я рад, что заработал очки».

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Андреас Зайдль, руководитель команды: «Шестое и десятое места – отличный результат в сложной гонке. Вторая серия из трёх гонок подряд была непростой, и сегодняшний результат – награда за напряжённую работу команды на трассе и в Уокинге, а также гонщиков и инженеров Renault на протяжении последних недель.

В этом году у нас не было проблем с надёжностью – шесть гонок без неполадок. Это значит, что команда отлично работала на всех этапах – от проектирования и производства до сборки и логистики. Надо продолжать в том же духе.

Специалисты по стратегии и механики отлично сработали на пит-стопах. Карлос великолепно выступил и использовал всё, чтобы опередить одного из гонщиков Red Bull Racing. Ландо не повезло на старте, когда он потерял несколько позиций, но после этого он ехал в отличном темпе. Мы хотим развить этот успех, дорабатывать машину и не сбавлять обороты.

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Позади ещё одна жаркая и выматывающая неделя. Команде надо было привыкнуть к работе в сложных условиях и к соблюдению требований FIA в связи с распространением Covid-19. Теперь мы немного отдохнём и совсем скоро отправимся в Спа, где начнётся следующая серия из трёх гонок подряд».

Источник:www.f1news.ru
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