Тото Вольфф: Я горжусь тем, как мы решили проблему

Руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф подвёл итоги минувшего Гран При Испании и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Тото Вольфф: «Привет всем! Я хотел бы сказать несколько слов после трех сложных недель. Сложных в том смысле, что мы постоянно были в дороге, проводили мало времени с семьями или вообще не видели родных. Но мы закончили эти три недели с отличным результатом.

В Испании мы завоевали первое и третье места, и я горжусь, что мы справились с проблемой, которая была нашей ахиллесовой пятой. Я имею в виду, что в жарких условиях Макс Ферстаппен на Red Bull Racing был быстрее нас. Наша команда специалистов по динамике и аэродинамике машины, инженеры, проводящие симуляции, и те, кто работает на трассе, за неделю решили эту проблему. В Испании температура асфальта снова достигала 50 градусов – да, там другой асфальт, но условия для шин были такими же, но мы контролировали ход гонки и выиграли её. Тем самым мы показали свои сильные стороны, и поэтому я горжусь нашей командой.

Если говорить о гонщиках, Льюис идеально провёл гонку и всё контролировал. А Валттери выступил неудачно – он плохо стартовал, но не это сыграло решающую роль, ведь ему удалось отыграться и снова догнать Ферстаппена. Но в конце гонки мы поставили ему шины Soft, а они оказались недостаточно эффективны. Мы не ожидали этого, ведь в начале гонки состав Soft неплохо себя показал. Но в конце гонки на машине Валттери эти шины совершенно не работали. Льюис, напротив, сам решил перейти на Medium, сказав: «Парни, я бы поставил Medium». Судя по всему, это был правильный выбор. Всё получилось, и он создал большой отрыв.

После трёх гоночных уик-эндов подряд мы покидаем Барселону – я уже сам запутался, где мы находимся. Я очень рад вернуться домой в Великобританию и ближайшее время работать на базе. Конечно, мы немного отдохнём, но я не фанат отдыха, мне нравится работать. Через 10 дней мы отправимся в Бельгию и, надеюсь, отлично там выступим. Мне очень нравится Спа – это настоящая пилотажная трасса. Теперь нам всё равно, будет ли жарко или холодно.

Спасибо вам за поддержку. Скоро увидимся!»