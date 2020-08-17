В Renault впервые в сезоне не заработали очки

Неудачно сложился Гран При Испании для Renault – впервые в сезоне команда не заработала очков. Даниэль Риккардо и Эстебан Окон разочарованы результатами гонки…

Даниэль Риккардо (11-й): «Сегодня было сложно, а позиции на финише совсем не такие, как нам хотелось бы. До этого в каждой гонке хотя бы одна из наших машин зарабатывала очки, но сегодняшняя – первая без них.

Гонка получилась довольно сложной – оказалось непросто проехать всю дистанцию с одним пит-стопом. Разумеется, результат огорчает, поскольку мы отправлялись в Барселону, рассчитывая на большее, особенно после хороших выступлений в двух предыдущих гонках.

Команда не ожидала, что уик-энд получится таким сложным. В квалификации и в гонке мы были близки к первой десятке, поэтому нужно попробовать отыграть несколько потерянных десятых на следующем этапе».

Эстебан Окон (13-й): «Сегодня мы мало что могли сделать. Весь уик-энд не хватало скорости, машина вела себя не так, как мы хотели, не хватало сцепления с трассой и не устраивал баланс.

С начала уик-энда машина вела себя не так, как в Сильверстоуне. Теперь у нас есть неделя, чтобы всё проанализировать и вернуться более сильными.

Сегодня у меня были интересные сражения и я совершил несколько обгонов. Это позитивные моменты, на которые мы можем опираться в дальнейшем».

Сирил Абитебул, руководитель команды: «Мы завершили уик-энд, по итогам которого впервые в сезоне не заработали очки. Это произошло не из-за того, что нам не хватило усилий или умения команды – я считаю, что в этот уик-энд мы выжали максимум из машины. Всё просто – машина недостаточно хороша на таких трассах.

В Барселоне проверяется аэродинамическая эффективность машины, поэтому результат кое-что говорит об областях, в которых мы должны прибавить. Зимой мы сделали несколько шагов вперёд, но их оказалось недостаточно, чтобы оказаться в числе лидеров команд средней группы.

Борьба очень плотная – во вчерашней квалификации две десятые разделили несколько позиций, и в гонке вновь было плотно. Однако это не оправдание, поскольку мы должны добиваться большего. У нас есть чёткая цель – мы будем работать ещё больше, чтобы раньше подготовить следующие обновления машины».