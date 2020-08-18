Абитебул: Заявления президента Renault вселяют оптимизм

Прошлый уик-энд новый президент Renault Лука де Мео провёл вместе с командой Формулы 1 в Испании – и сделал несколько обнадёживающих заявлений.

«Сейчас Лука де Мео знакомится с группой компаний Renault, – объяснил руководитель команды Сирил Абитебул. – Он вступил в должность 1 июля и с тех пор осматривает все подразделения компании, а гоночная команда – это такое же подразделение. В конце недели он планирует приехать в Вири, у него длинный список объектов для посещения и много задач, учитывая всем известную ситуацию в Renault.

Он сделал обнадёживающие заявления о роли Формулы 1 в реструктуризации и трансформации компании. Сейчас он разрабатывает стратегию, в которой определённую роль сыграет автоспорт. Это вселяет оптимизм. Лука де Мео разбирается в Формуле 1, он понимает масштаб проблем, уровень соперников и время, которое требуется на создание успешной команды».