Айртон Сенна – самый быстрый в истории!

В рамках празднования 70-летнего юбилея в Формуле 1, в сотрудничестве с Amazon Web Services, составили рейтинг самых быстрых гонщиков в истории чемпионата мира.

Принцип рейтинга – сопоставление результатов напарников по команде в квалификации на основе технологии машинного обучения, которая связывает результаты разных гонщиков в сеть и сравнивает их, исключив влияние скорости машины.

В результате анализа составлен перекрёстный рейтинг The Fastest Driver Insight, который нам кажется спорным, но имеет право на существование.

Гонщик

Время

1. Айртон Сенна

0

2. Михаэль Шумахер

+ 0.114

3. Льюис Хэмилтон

+ 0.275

4. Макс Ферстаппен

+ 0.280

5. Фернандо Алонсо

+ 0.309

6. Нико Росберг

+ 0.374

7. Шарль Леклер

+ 0.376

8. Хейкки Ковалайнен

+ 0.378

9. Ярно Трулли

+ 0.409

10. Себастьян Феттель

+ 0.435

Роб Смедли, директор Формулы 1 по информационным системам: «Команды используют подобное моделирование при принятии ключевых решений при выборе гонщика. Поскольку чаще всего гонщики являются самым дорогим активом команды, важно не допустить ошибку.

При определении самого быстрого гонщика всех времён, мы проанализировали показатели чистой скорости – лучшие круги в квалификации – и выводы получились весьма интересными».

Презентацию рейтинга можно посмотреть на YouTube.