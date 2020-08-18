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Айртон Сенна – самый быстрый в истории!

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В рамках празднования 70-летнего юбилея в Формуле 1, в сотрудничестве с Amazon Web Services, составили рейтинг самых быстрых гонщиков в истории чемпионата мира.

Принцип рейтинга – сопоставление результатов напарников по команде в квалификации на основе технологии машинного обучения, которая связывает результаты разных гонщиков в сеть и сравнивает их, исключив влияние скорости машины.

В результате анализа составлен перекрёстный рейтинг The Fastest Driver Insight, который нам кажется спорным, но имеет право на существование.

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Гонщик
Время

1. Айртон Сенна
0

2. Михаэль Шумахер
+ 0.114

3. Льюис Хэмилтон
+ 0.275

4. Макс Ферстаппен
+ 0.280

5. Фернандо Алонсо
+ 0.309

6. Нико Росберг
+ 0.374

7. Шарль Леклер
+ 0.376

8. Хейкки Ковалайнен
+ 0.378

9. Ярно Трулли
+ 0.409

10. Себастьян Феттель
+ 0.435

Роб Смедли, директор Формулы 1 по информационным системам: «Команды используют подобное моделирование при принятии ключевых решений при выборе гонщика. Поскольку чаще всего гонщики являются самым дорогим активом команды, важно не допустить ошибку.

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При определении самого быстрого гонщика всех времён, мы проанализировали показатели чистой скорости – лучшие круги в квалификации – и выводы получились весьма интересными».

Презентацию рейтинга можно посмотреть на YouTube.

Источник:www.f1news.ru
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