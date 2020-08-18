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Автоспорт

Боттас: В белых комбинезонах было прохладнее

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В этом году машины и комбинезоны команды Mercedes перекрасили, и во время гонки в Барселоне Валттери Боттас пожаловался, что в чёрном ему слишком жарко…

Валттери Боттас: «Во время гонки было очень жарко. В этом году мы сменили цвет комбинезонов. Черный цвет лучше поглощает тепло, особенно под прямыми солнечными лучами, я не знаю точных цифр, но в этом году в машине стало жарче.

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Кроме того, в этом году омологирована новая форма, нижнее бельё и комбинезоны стали толще – и это тоже влияет. Может причина в этом? Но в прошлом году в белых комбинезонах было прохладнее.

В прошедшей гонке я потерял три килограмма – довольно много. По физической подготовке я – один из лучших в Формуле 1, я отлично подготовлен и могу это выдержать, но в каких-то ситуациях даже мне бывает некомфортно. Впрочем, всегда есть, что улучшить».

Источник:www.f1news.ru
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