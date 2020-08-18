Гран При Испании: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Испании…

Квалификация

Выиграв квалификацию в Барселоне, Льюис Хэмилтон завоевал четвёртый поул в сезоне и 92-й в карьере.

В 150-й раз за карьеру Хэмилтон занял место на первом ряду стартового поля – это абсолютный рекорд. На второй строчке по этому показателю Михаэль Шумахер – 116 стартов с первого ряда, на третьей – Себастьян Феттель – 101.

Поул Хэмилтона – 200-й для моторов Mercedes и восьмой подряд для команды Mercedes в Барселоне.

Валттери Боттас квалифицировался вторым. Во втором Гран При подряд разница между поулом и вторым местом оказалась меньше семи сотых. В 70-й раз гонщики Mercedes заняли весь первый ряд стартового поля – впереди по этому показателю только Ferrari (80).

Макс Ферстаппен впервые квалифицировался в Испании в первой тройке.

Четвёртое и пятое место Серхио Переса и Лэнса Стролла – их лучший результат на квалификациях в Барселоне.

Карлос Сайнс квалифицировался седьмым, лишь второй раз за сезон опередив напарника по команде. Это его лучшая стартовая позиция на домашней трассе с 2015 года, когда он квалифицировался пятым за рулём Toro Rosso.

Ландо Норрис квалифицировался восьмым и в шестой раз из шести прошёл в этом году в финал квалификации.

Девятое место Шарля Леклера – его худший результат в сезоне для квалификаций, прошедших на сухой трассе.

В девятой квалификации подряд Даниил Квят уступил своему напарнику Пьеру Гасли.

13-е место Даниэля Риккардо – его худший результат в сезоне, а 15-е место Эстебана Окона – худший результат для Renault в этом сезоне.

Кими Райкконен впервые в этом году вывел Alfa Romeo во вторую часть квалификации. Его напарник Антонио Джовинацци впервые в карьере квалифицировался последним.

Только в трёх командах по итогам шести квалификаций «круглый счёт» 6:0 – у Гасли и Квята в AlphaTauri, у Ферстаппена и Элбона в Red Bull Racing, у Расселла и Латифи в Williams.

Гонка

Выиграв Гран При Испании, Льюис Хэмилтон одержал 88-ю победу в карьере, сократив отставание от Михаэля Шумахера в рейтинге по этому показателю до трёх побед.

В 156-й раз за карьеру поднявшись на подиум, Льюис Хэмилтон установил новый абсолютный рекорд Формулы 1. Льюис поднимался на подиум в 60,9% проведённых Гран При.

В Барселоне моторы Mercedes лидировали в 29-й гонке подряд, поднявшись на вторую строчку по этому показателю. На первой строчке моторы Renault, лидировавшие в 44 гонках подряд – с Венгрии’94 до Сан-Марино’97.

Макс Ферстаппен финишировал вторым, в 36-й раз поднявшись на подиум – по этому показателю он сравнялся с Грэмом Хиллом.

Валттери Боттас в 50-й раз за карьеру поднялся на подиум, сравнявшись с Дженсоном Баттоном. У его соотечественника Мики Хаккинена на один подиум больше.

Оставив за собой лучший круг гонки, Валттери Боттас не позволил Хэмилтону завоевать седьмой «Большой шлем» в карьере.

Финишировав четвёртым, Лэнс Стролл повторил лучший результат в истории Racing Point, показанный им же недавно в Венгрии и год назад в Германии.

Финишировав шестым, Карлос Сайнс повторил лучший для себя результат на домашней трассе – он закончил гонку шестым в Барселоне в 2016-м за рулём Toro Rosso.

Седьмое место Себастьяна Феттеля – его худший результат в Барселоне с 2008 года, когда он сошёл на первом круге.

Ландо Норрис закончил гонку десятым – третий раз в сезоне оба гонщика McLaren заработали очки.

Кими Райкконен стал абсолютным лидером Формулы 1 по пройденной дистанции в гонках. После Гран При Испании на счету Кими 84013 километров, он опередил лидировавшего прежде Фернандо Алонсо – у испанца 83882 км.