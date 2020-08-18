Мика Хаккинен: Макс заставил Mercedes поволноваться

В традиционной колонке двукратный чемпион Мика Хаккинен подвёл итоги минувшего Гран При Испании.

Мика Хаккинен: «После победы Макса Ферстаппена в Гран При 70-летия, через неделю в Испании всё вернулось в норму – Льюис Хэмилтон одержал убедительную победу. Для лидера в личном зачёте всё прошло идеально: стартовав с поула, он контролировал ход гонки и грамотно работал с резиной, а команда помогла ему на пит-стопах. Я знаю, каково это!

Вероятно, болельщикам это не слишком понравилось, но гонки в Барселоне часто получаются скучными. Мне всегда нравилась эта трасса, но обгонять там можно только в первом повороте. Учитывая конфигурацию последних поворотов, даже с помощью DRS приблизиться к машине впереди очень сложно. Добавьте к этому необходимость контролировать деградацию шин, когда нельзя слишком агрессивно атаковать. Так было в этой гонке.

Макс опередил одного из гонщиков Mercedes, заставив тем самым команду волноваться. По сравнению с напарником, он выступает на совершенно другом уровне, особенно в квалификациях. Макс занимает вторую позицию в личном зачёте и готов воспользоваться любой ошибкой Mercedes или её гонщиков.

Легко понять, почему Валттери так расстроился после гонки. Он плохо стартовал с первого ряда, а в первом повороте уступил позицию Лэнсу Строллу. Всегда обидно терять позиции на старте. В Барселоне сложно обгонять, так что Валттери пришлось постараться, чтобы отыграться и догнать Макса, который ехал вторым. Хотя темп Боттаса был выше, чем у Ферстаппена, обогнать его было невозможно без правильной стратегии. Но в Red Bull Racing отреагировали на действия Mercedes и отлично оборонялись. Решение Льюиса проехать финальный отрезок на Medium только подчеркнуло ошибку Mercedes, поставивших Валттери шины Soft, чтобы попытаться атаковать.

Лэнс Стролл занял четвёртое место, а его напарник Серхио Перес – пятое. Отличный результат для команды, которая в следующем году будет переименована в Aston Martin. У Racing Point быстрая машина – это доказал Нико Хюлкенберг, квалифицировавшийся третьим во второй гонке в Сильверстоуне. Я думаю, что и Серхио, вернувшийся после двухнедельного карантина из-за Covid-19, и Лэнс, хотели показать, на что они способны. Лэнс идеально стартовал и отлично провёл гонку.

Теперь Racing Point занимает третье место в Кубке конструкторов, опережая McLaren на одно очко. Их преимущество минимально. В Испании Карлос Сайнс завоевал шестое место, а Ландо Норрис – десятое, так что моя бывшая команда снова добилась неплохого результата.

Я понимаю, почему у Ferrari проблемы. Обычно они ведут борьбу в середине пелотона и надеются заработать очки, но в Испании Леклеру и Феттелю пришлось приложить усилия, чтобы просто пройти в десятку. Шарль сошёл с дистанции, но я рад, что хотя бы Себастьян поднялся на седьмое место. Все мы надеемся, что в ближайшем времени команда добьётся прогресса, ведь впереди три домашних этапа – в Монце, Муджелло и Имоле!

В воскресенье были побиты несколько рекордов – Льюис завоевал 156-й подиум, опередив по их числу моего старого соперника Михаэля Шумахера. Многие из нас думали, что превзойти рекорды Шумахера невозможно, но поскольку в сезоне много гонок, а надёжность лучших машин почти 100%, мы увидим новые рекорды, которые постарается превзойти следующее поколение гонщиков.

Валттери в 50-й раз поднялся на подиум – отличный результат. Ему не хватает всего одного подиума, чтобы сравняться со мной. Но я ожидаю, что он опередит меня уже в сентябре.

В прошлый уик-энд Кими Райкконен установил новый рекорд пройденной дистанции в Формуле 1, улучшив прежнее достижение Фернандо Алонсо в 83846 км. Кими совершил два витка вокруг Земли! Поскольку мощность моторов Ferrari уменьшилась, в этом году о Кими и Антонио Джовинацци практически не слышно – машине Alfa Romeo не хватает скорости. По той же причине Haas F1 не ведёт борьбу за позиции в середине пелотона.

В феврале FIA и Ferrari достигли секретного соглашения по поводу технологий, использующихся в силовой установке, поэтому ухудшились результаты всех команд, использующих эти двигатели, что повлияло на борьбу за титул в этом году.

Прошлогодние результаты Ferrari мотивировали Mercedes добиться прогресса в этом сезоне, так что Гран При Испании показал, насколько увеличилась разница в скорости. В Mercedes добились прогресса, а Ferrari сделали большой шаг назад. Если Льюис, Макс и Валттери всех опередили на круг, это о многом говорит.

Следующая гонка – через две недели в Бельгии. В этом году исполнится 20 лет моей победе там. В тот день я боролся с Михаэлем Шумахером и опередил его с помощью BAR Рикардо Зонты, которого использовал как едущую на скорости 300 км/ч шикану. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю тот обгон и надеюсь, что в этом году мы увидим не менее интересные поединки. Это то, что нам нужно».