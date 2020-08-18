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Палмер: Никогда не знаешь, что станет причиной аварии

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По ходу гонки на Ferrari Шарля Леклера отключился двигатель, потом он запустился, но монегаск вернулся в боксы и покинул машину. Позднее выяснилось, он проехал круг с отстёгнутыми ремнями безопасности. Бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер считает, что это проявление безответственности.

Джолион Палмер: «Проехать круг в Формуле 1 без ремней – это очень опасно. Нужно пристёгиваться даже там, где скорость ограничена 30 км/ч, не говоря о гоночной трассе. Я уверен, Леклер ехал максимально осторожно, но это происходило в разгар гонки. В машине могло что-то сломаться, может произойти что-то ещё. Никогда не знаешь, что станет причиной аварии.

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Леклер остановился в последней шикане – это идеальное место, чтобы вернуться в боксы, потом машина поехала и он просто забыл, а затем вспомнил, что не пристегнул ремень.

В FIA и Формуле 1 отлично работают в сфере безопасности. В своё время Леклеру помогло Halo, когда на старте Гран При Бельгии в его машину прилетела McLaren Фернандо Алонсо. По-моему, это первый с 70-х годов случай, когда кто-то проехал круг за рулём Формулы 1, не пристегнув ремень безопасности».

Источник:www.f1news.ru
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