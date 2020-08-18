Racing Point примет участие в виртуальном чемпионате

В Racing Point Esports Team подтвердили участие в новом виртуальном чемпионате Global Racing Series, созданном киберспортивной компанией Gfinity совместно с Abu Dhabi Motorsport Management на базе гоночного симулятора Assetto Corsa. За команду выступят Лукас Блейкли и Даниэле Хаддад, а имя третьего гонщика станет известно в ближайшие недели.

Виртуальный чемпионат состоит из семи этапов, каждый из которых представлен в трёх форматах – командного соревнования, эстафеты и спринтерской гонки. В нём примут участие восемь команд из разных гоночных серий, а также из автомобильной индустрии.

Джефферсон Слэк, коммерческий директор Racing Point: «За несколько лет мы создали хорошую программу в виртуальных гонках, она стала одним из ключевых элементов в коммерческих операциях команды. Мы напряженно работали, чтобы наша команда стала одной из самых сильных на виртуальной стартовой решётке. Нашими соперниками в Global Racing Series станут известнейшие бренды из автомобильной индустрии.

Я хотел бы поблагодарить Gfinity и ADMM за предоставленный шанс. Участие в этом чемпионате – это возможность расширить нашу программу, которая становится всё более популярной и помогает нам привлечь новую аудиторию. Мы все выигрываем от этого. Мне любопытно, каких результатов мы сможем достичь».