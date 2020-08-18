Росс Браун: Расставание Ferrari и Феттеля – это грустно

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун в традиционной колонке подвёл итоги Гран При Испании…

Формула 1 продолжает набирать обороты

Гран При Испании в Барселоне завершил вторую серию из трёх гонок подряд в начале сезона. Формула 1, FIA, команды, промоутеры и наши партнёры приложили огромные усилия, чтобы провести за семь недель шесть международных спортивных событий, несмотря на очень сложную ситуацию в мире.

Мы увидели несколько великолепных гонок, хотя не каждая гонка может быть столь же интересной, как предыдущая. В Барселоне исключительное мастерство продемонстрировали Льюис и Mercedes, которые победили изнуряющую жару и нашли подход к резине.

Ферстаппен снова показал характер

В этом году Макс Ферстаппен избаловал нас потрясающими выступлениями – и интересным радиообменом. Любопытно, как изменился характер его сообщений по сравнению с прошлой гонкой. В Сильверстоуне он был охотником и видел добычу. В Барселоне он знал, что победа недосягаема, и дал команде понять, что недоволен этим.

Умение чувствовать настроение гонщика помогает инженерам на пит-уолл давать ему нужную информацию. Инженеры должны сделать так, чтобы гонщик представлял, что происходит в гонке.

Иногда может появиться какой-нибудь шанс, как это произошло в воскресенье, когда на десяти последних кругах гонки мог пойти дождь. Он так и не начался, но у команды была вся информация – в том числе и прогноз погоды – и нужно правильно подать её гонщику.

Сложный период расставания Феттеля и Ferrari

Грустно, что сейчас Ferrari и Феттель работают без энтузиазма, обе стороны знают, что их отношения подошли к концу. Сейчас они на том этапе, когда документы поданы, а развод ещё не оформлен. Это очень печально.

Отношения между гонщиком и командой в нашем спорте играют важную роль. Гонщик является частью команды, в Формуле 1 всегда выигрывают и проигрывают вместе. Когда гонщику сообщают, что в его услугах больше не нуждаются, команде тоже приходится непросто. Задача команды – смягчить ситуацию. Я знаю по своему печальному опыту, что в такой ситуации гонщики могут вести себя ужасно.

Перес и Стролл добились важного результата

Я думаю, что пропуск двух гонок расстроил Серхио Переса. Но он вернулся за руль в отличной форме, добившись максимального результата за рулём быстрой машины. У него репутация быстрого гонщика, умеющего отлично работать с шинами – и в Испании он снова это доказал, реализовав стратегию с одним пит-стопом.

Его напарник Лэнс Стролл тоже отлично выступил. Он смело обогнал Боттаса на старте и старался догнать Переса на последних кругах, чтобы уступить ему менее 5 секунд и в протоколе оказаться впереди напарника, который получил штраф за игнорирование синих флагов.

Сложные времена для Haas F1

Сезон непросто складывается для Haas F1. Когда показываешь отличные результаты в пятницу, а они были быстры в обеих тренировках в Барселоне, становится ещё обиднее, если не удаётся сохранить эту скорость в оставшиеся дни уик-энда.

Теперь они знают, что у машины есть скорость – они это доказали и получили какие-то идеи, которые, надеюсь, помогут им добиться высокого темпа в квалификации и гонке. Команда и гонщики должны разобраться в этой головоломке и выяснить, как двигаться дальше.