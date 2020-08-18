Williams – третья команда, подписавшая Договор согласия

Вслед за McLaren и Ferrari в Williams тоже подтвердили подписание Договора согласия, гарантировав выступление в Формуле 1 с 2021 до 2025 года включительно.

Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Новый Договор согласия – это важный шаг вперёд для Формулы 1 и Williams.

Как одна из команд с самой богатой историей в спорте, мы приветствуем выбранное направление развития Формулы 1. Наши с Liberty Media ожидания совпадают и заключаются в том, что новая эра в спорте охарактеризуется интересными гонками, а борьба на трассе станет более плотной, благодаря новому регламенту, включающему более справедливое распределение доходов и первое в истории спорта ограничение расходов.

Договор согласия – это важное событие в истории Формулы 1. Кроме того, это важный шанс для Williams продолжить возвращение в группу лидирующих команд».