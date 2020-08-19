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Ф2: Шон Гелаэль пропустит четыре следующих этапа

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Шон Гелаэль, повредивший спину во время субботней гонки Формулы 2 в Барселоне, рассказал о состоянии своего здоровье. По словам пилота команды DAMS, восстановление займёт, по меньшей мере, шесть недель. Таким образом, Шон пропустит как минимум четыре следующих этапа Формулы 2 – в Спа, Монце, Муджелло и Сочи.

«Я вернулся в Джакарту из-за полученной травмы, – написал Гелаэль в социальных сетях. – Восстановление займёт минимум шесть недель. Это означает, что я пропущу большую часть гонок

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Сезон складывается очень сложно, но благодаря вашей поддержке я продолжаю работать и не теряю веру».

Источник:www.f1news.ru
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