Ф2: Шон Гелаэль пропустит четыре следующих этапа

Шон Гелаэль, повредивший спину во время субботней гонки Формулы 2 в Барселоне, рассказал о состоянии своего здоровье. По словам пилота команды DAMS, восстановление займёт, по меньшей мере, шесть недель. Таким образом, Шон пропустит как минимум четыре следующих этапа Формулы 2 – в Спа, Монце, Муджелло и Сочи.

«Я вернулся в Джакарту из-за полученной травмы, – написал Гелаэль в социальных сетях. – Восстановление займёт минимум шесть недель. Это означает, что я пропущу большую часть гонок

Сезон складывается очень сложно, но благодаря вашей поддержке я продолжаю работать и не теряю веру».