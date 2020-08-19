Жан Тодт: Сейчас в автоспорте нужный баланс

В минувшие выходные президент FIA Жан Тодт посетил этап WEC в Спа. На встрече с журналистами он говорил о сложностях с возобновлением чемпионатов и календаре WEC и Формулы 1 в следующем году.

«В следующем году в WEC будет около шести этапов, включая «24 часа Ле-Мана». Это минимальное число гонок в чемпионате, – цитирует Жана Тодта RaceFans. – Если говорить о Формуле 1, я не думаю, что что-то изменится от того, что в календаре будет двадцать Гран При или двадцать два. Всегда нужен баланс. Я считаю, что сейчас в автоспорте нужный баланс.

Из-за пандемии мы оказались в сложной ситуации и должны были использовать креативный подход. Я горжусь изобретательностью наших промоутеров, команд и организаторов гонок – именно благодаря этому мы здесь. Легко было сказать: «Гонок больше не будет». Это проще всего. Давайте проводить только виртуальные чемпионаты. Но это не то, что мы хотим.

Вчера мы с президентом Automobile Club de l’Ouest Пьером Фийоном посетили боксы команд – все нас поблагодарили за возобновление гонок. Именно поэтому я считаю, что важно поддержать автоспорт, что в столь сложные и беспрецедентные времена нам нужна солидарность.

Никто не ожидал такой ситуации в мире. Нужно адаптироваться. Неизвестно, сколько времени придётся жить в таких условиях, но мы готовы с ними справиться».