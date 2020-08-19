Мартин Брандл об итогах Гран При Испании

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Испании…

После гонки я видел вымотанных жарой и перегрузками гонщиков, пока готовился к интервью перед церемонией награждения. Не было ни шуток, ни обмена мнениями, пока гонщики шли к подиуму. Шестая гонка за семь недель получилась не самой интересной и для участников, и для тех, кто следил за ней на диване. Типичная гонка в Барселоне.

Позади не менее трети сезона, в личном зачёте преимущество Хэмилтона выросло до 37 очков. Он опередил на круг всех, кроме тех, кто вместе с ним поднялся на подиум. Говорят, он мог проехать дистанцию и с одним пит-стопом, если бы это было необходимо.

На этот раз Льюис не оставил за собой лучший круг гонки. Валттери на последнем круге сменил резину и проехал лучший круг в качестве утешительного приза в гонке, где напарник и Макс Ферстаппен вновь его перехитрили.

Хэмилтон выступал словно в отдельном классе. После гонки он сказал, что был словно в шорах – не видел никого и ничего, даже не зная, что это был последний круг. Он «привёз» Максу 24 секунды, а Боттасу с дополнительным пит-стопом – 44 секунды, одержав 88 победу в Формуле 1.

Для меня гонщиком дня стал Карлос Сайнс, здорово выступивший на домашней трассе, всю гонку он провёл атакуя или защищаясь.

В Racing Point подтвердили высокие ожидания, закончив гонку на 4 и 5 месте, хоть и с отставанием в круг. Лэнс Стролл смелым манёвром на старте опередил Валттери Боттаса, заслужив четвёртое место.

Серхио Перес навлёк на себя гнев стюардов и опустился на пятое место позади Стролла за то, что недостаточно быстро пропускал лидеров под синими флагами. Так же как и Даниил Квят.

Мне не понравилось, когда Серхио Перес спрашивал у команды о состоянии шин на его машине. Мне кажется, что это очень неправильно. Это ещё один аргумент в пользу ограничения передачи телеметрии от машины только теми параметрами, которые имеют критическое значение для безопасности водителя. Как говорится в правилах, «гонщик должен ехать сам и без посторонней помощи».

На этом фоне было интересно услышать, как Хэмилтон и Ферстаппен влияют на свою стратегию. Хэмилтон отказался от комплекта шин Soft на последний отрезок гонки, попросив поставить ему Medium. Он был прав на 100%. На машине его напарника шины Soft быстро деградировали.

Макс был более категоричен, требуя замены изношенных шин, попросив инженера перестать следить за Mercedes и заняться своей работой.

Себастьян Феттель стал «гонщиком дня» по мнению болельщиков, проехав дистанцию с одним пит-стопом и серией из 36 кругов на одном комплекте шин Soft. Стартовав 11-м, он закончил гонку седьмым. Это его худший результат в Гран При Испании с 2008 года. У его напарника Шарля Леклера случился первый сход в Ferrari из-за поломки машины.

До следующей серии из трёх гонок подряд ещё две недели, потом нас ждут этапы в Спа, Монце и Муджелло. Все трассы разные, а гонку на скоростной трассе в Муджелло я жду с особым нетерпением. Похоже, в этих гонках обойдётся без пузырения шин.