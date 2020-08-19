Pirelli протестирует шины 2021 года в октябре

Мы рассказывали, что в Pirelli планировали провести тесты шин для сезона 2021 года во время Гран При 70-летия и Гран При Испании. Тесты продолжительностью 30 минут должны были состояться во время вторых пятничных тренировок в Сильверстоуне и Барселоне, и в них должны были участвовать все гонщики.

Однако сначала итальянские шинники отказались от проведения тестов на Гран При 70-летия, а затем и от тестов в Барселоне. В Испании выяснилось, что в 2021-м команды продолжат работать с нынешними шинами, но в Pirelli всё равно хотят их немного доработать и не собираются отказываться от тестов.

По словам руководителя автогоночного подразделения Pirelli Марио Изолы, испытания пройдут в октябре на европейских этапах.

«Изначально планировалось протестировать прототипы шин во время второго этапа в Сильверстоуне и в Барселоне, но мы решили отменить эти тесты по двум причинам, – рассказал Изола в Барселоне. – Во-первых, так мы получим дополнительное время, чтобы оценить следующие шаги по изменению прототипов.

Во-вторых, это стало возможным благодаря продлению европейской части сезона. В результате после середины сентября состоятся ещё гонки, на которых можно протестировать прототипы шин. Таковы наши планы».