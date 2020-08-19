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Salus Optima – новый партнёр McLaren

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В McLaren заключили контракт с компанией Salus Optima, занимающейся разработкой программного обеспечения, которое на основе анализа данных даёт пользователям советы по улучшению здоровья и самочувствия. Стороны вместе создадут информационную платформу, используя которую сотрудники команды смогут повысить свою работоспособность.

Марк Уоллер, директор по продажам и маркетингу McLaren: «Мы рады объявить о сотрудничестве с Salus Optima. Решения компании помогут нам поддерживать хорошую форму, чтобы добиваться успехов на трассе.

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Здоровье и хорошее самочувствие сотрудников команды – это наш приоритет. Сейчас особенно важно продолжать работу в этой области с использованием инновационных и персонифицированных технологий. Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с Salus Optima и надеемся развить эти уникальные и интересные отношения».

Источник:www.f1news.ru
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